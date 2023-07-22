تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم Infinix GT 10 Pro بلوحة خلفية متغير الألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط Infinix لعقد مؤتمرها القادم في بداية شهر أغسطس لإطلاق هاتف الألعاب Infinix GT 10 Pro، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تفاصيل جديدة حول تصميم هذا الإصدار.

يظهر هاتف Infinix GT 10 Pro في التسريبات المصورة الجديدة بألوان الأسود Cyber والفضي Mirage وتصميم “Cyber Mecha”.

كما شاركت Infinix إعلان تشويقي يؤكد على أن هاتف Infinix GT 10 Pro يكشف عن دعم الهاتف بإضاءة LED في الجهة الخلفية، والتي تظهر نشطة في الجهة الخلفية للهاتف.

ومن المقرر أن تتفاعل إضاءة LED في الجهة الخلفية للهاتف مع تشغيل الألعاب، كما تومض إصاءة LED مع الإشعارات الجديدة، أو للكشف عن حالة الشحن في الهاتف.

أيضاً يكشف إعلان تشويقي أخر عن هاتف Infinix GT 10 Pro باللون الفضي Mirage من الجهة الخلفية، والذي يدعم تغيير اللون إلى الأزرق أو اللون الوردي على أن يتم تغيير الألوان عند تعرض اللوحة الخلفية للهاتف لإضاءة UV.

يذكر أن Infinix قدمت بعض من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار الذي يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 13، ويأتي بواجهة XOS 13، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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