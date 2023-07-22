شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تطبيق Android على أجهزة Chromebook بعد الإصدار التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة Google تحديث Chrome OS M115 الذي يجعل دفق تطبيقات Android متاحًا للعديد من الأشخاص، ولم تعد بحاجة إلى تجربة إصدار تجريبي لدفق تطبيقات Android على جهاز Chromebook.

إذا قمت بتمكين Phone Hub ، فيمكنك تشغيل تطبيق Android مباشرة من جهازك المحمول بدلاً من تثبيته على الكمبيوتر ، ويتيح لك التحديث الرد على رسالة أو التحقق من توصيل الغداء الخاص بك دون تشتيت الانتباه من الوصول إلى هاتفك.

لا تزال الميزة مقتصرة على عدد قليل من الهواتف التي تدعم Android 13 من Google و Xiaomi. من Google ، وستحتاج إلى Pixel 4a أو أحدث. وفي الوقت نفسه ، يحتاج عشاق Xiaomi إلى 12T على الأقل ، ويجب أن يكون كل من جهاز Chromebook والهاتف على نفس شبكة WiFi وقريبًا فعليًا وقد لا تدعم بعض الشبكات هذه الميزة ، ولكن يمكنك استخدام ميزة التوصيل الفوري لنظام التشغيل Chrome لإنشاء رابط إذا لزم الأمر.

كما هو الحال أثناء الإصدار التجريبي ، لن ترغب في استخدام دفق التطبيقات للألعاب أو تطبيقات Android المكثفة الأخرى، هذا للرد على الإشعارات أكثر من أي التزام جاد ستظل ترغب في تثبيت التطبيقات كما إنه يمنح أجهزة Chromebook بعضًا من تكامل الهاتف الذي تجده في macOS و Windows ، على الرغم من ذلك ، وقد يساعدك على الاستمرار في التركيز أثناء العمل.

و تتيح لك ترقية M115 أيضًا توقيع مستندات PDF وحفظ التوقيعات لاستخدامها لاحقًا. أعادت Google أيضًا تصميم تطبيق Shortcut الموجه نحو لوحة المفاتيح بواجهة جديدة وبحث أسهل داخل التطبيق.