تكنولوجيا: هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max تتوفر بأعداد محدودة في البداية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضح تقرير نشر مؤخراً أن هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max ستتوفر بإعداد محدودة عن الإطلاق الرسمي.

أشار التقرير الذي نشر مؤخراً أن هاتف iPhone 15 Pro Max قد يتم إنتاجة بشكل محدود في البداية، ويعود ذلك إلى مشاكل إنتاج تواجه مورد ابل “LG Display”.

وتشير التوقعات أن LG Display تواجه مشكلات في تصنيع شاشات إصدارات Pro، نظراً لتبني تقنية تصنيع جديدة في شاشة إصدارات Pro من السلسلة القادمة.

أيضاً توضح التسريبات أن التصميم المميز بإطارات نحيفة في إصدارات iPhone 15 Pro المرتقبة أدى إلى صعوبة إنتاج الشاشات، وهي المشكلة ذاتها التي واجهت ابل في إنتاج بعض من إصدارات الشركة من Apple Watch.

وتشير التسريبات إلى أن إنتاج LG من الشاشات المخصصة لهاتف iPhone 15 Pro Max لم تنجح في الحصول على موافقة ابل في إختبارات الجودة، بشكل خاص عند دمج الشاشة في الإطار المعدني.

من جانب أخر يؤكد التقرير على أن ابل تعمل في الوقت الراهن على إضافة التعديلات على الشاشات الموردة من LG للحصول على الموافقة لبدء الإنتاج، كما يتوفر لشركة ابل أيضاً الشاشات المقدمة من سامسونج والمجهزة لعملية تجميع إصدارات Pro.

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