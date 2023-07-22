تكنولوجيا: هاتف OnePlus Open foldable يأتي ببعض ملامح تصميم Oppo Find N2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ وان بلس قريباً في المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي بإصدارها الأول OnePlus Open foldable، ولقد أشارت أحدث التقارير إلى أن الهاتف يأتي بتصميم يحاكي Oppo Find N2.

شغل هاتف OnePlus Open عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، والتي كشفت عن العديد من مواصفات هذا الإصدار.

ولقد جاءت أحدث التسريبات على منصة تويتر عبر “Max Jambor” لتقدم مزيد من التفاصيل حول الهاتف، حيث تشير التفاصيل الجديدة إلى أن الهاتف يرتكز على تصميم Oppo Find N2.

أيضاً يوضح Jambor أن هاتف OnePlus Open سيتضمن ملامح تصميم خاصة، إلا أنه سيرتكز بشكل رئيسي على المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo، لذا من المتوقع أن يأتي إصدار وان بلس بنفس الأبعاد المميزة لهاتف Oppo.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف وان بلس سيتوفر في الأسواق العالمية إلى جانب السوق الصيني على عكس هاتف Oppo Find N2 الذي يتوفر في السوق الصيني فقط.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن وان بلس تخطط لإطلاق أول إصدارت الشركة من الهواتف القابلة للطي في 29 من أغسطس، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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