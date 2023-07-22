شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كروم توفر ميزة جديدة لعلامات التبويب قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة جوجل لجعل مزامنة الحساب أسهل على Chrome، ووفقًا لـ Android Headlines ، تعمل الشركة على ميزة مزامنة حساب جديدة تتيح للمستخدمين التحكم في كيفية مزامنة مجموعات علامات التبويب بين الأجهزة لتحسين تجربة التصفح.

وإذا لم تكن معتادًا على مجموعات علامات التبويب ، فإن هذه الميزة تتيح لك تنظيم العديد من علامات التبويب المفتوحة بكفاءة من خلال تجميع علامات التبويب ذات الصلة معًا، وتظهر نقطة ملونة بجوار علامة التبويب الموجودة في أقصى اليسار داخل المجموعة وتسطير ملون لعلامات التبويب التي تنتمي إلى نفس المجموعة، ويتيح الضغط بزر الماوس الأيمن فوق النقطة للمستخدمين تعيين اسم لمجموعة.

وتعد مجموعات علامات التبويب على أي حال ميزة مفيدة، خاصة لأولئك الذين يحبون التصفح كثيرًا وإبقاء جميع علامات التبويب مفتوحة لأغراض مرجعية، وتوفر النقطة المضافة في مجموعة علامات التبويب مساحة كبيرة في شريط علامات التبويب جنبًا إلى جنب مع ذلك ، يؤدي الضغط فوق النقطة إلى توسيع جميع علامات التبويب التي تعد جزءًا من المجموعة والعكس صحيح.





Chrome يحسن مزامنة مجموعة علامات التبويبمع أحدث إصدار من Chrome Canary ، أضافت Google ميزة مزامنة علامات التبويب الجديدة المحسّنة التي تتضمن الآن مجموعات علامات التبويب جنبًا إلى جنب مع البيانات الأخرى. ومع ذلك ، فإن القيد هنا هو أنه لا يوجد خيار للمستخدمين لاختيار ما إذا كانوا يريدون مزامنة علامتي التبويب النشطة وغير النشطة بشكل منفصل.

ووفقًا للتقرير، ستضيف Google قريبًا هذه الميزة التي ستسمح للمستخدمين بمزامنة علامات التبويب بشكل منفصل.

كيفية الحصول على ميزة مزامنة مجموعة علامات التبويب الجديدة هذه في Chrome

كما ذكرنا ، الميزة الجديدة متاحة فقط في أحدث إصدار من Chrome Canary. لذلك ، للحصول على هذا ، سيتعين عليك تنزيل إصدار Canary من Chrome، ما عليك سوى التوجه إلى موقع Google Chrome على الويب والتوجه إلى التنزيلات. هنا ، انقر فوق Chrome Canary وقم بتنزيل برنامج التثبيت. فقط لاحظ أن هذا الإصدار هو Canary 117.

وبمجرد التنزيل ، قم بتثبيت متصفح الويب وافتحه. هذا كل شيء. سيؤدي هذا إلى ربط حسابك والبدء في مزامنة جميع بياناتك بما في ذلك مجموعات علامات التبويب.