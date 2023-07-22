شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: المؤلفون يطالبون شركات الذكاء الاصطناعى بالدفع مقابل استخدام المصنفات المحمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطالب الآلاف من المؤلفين المنشورين بالدفع من شركات التكنولوجيا لاستخدام أعمالهم المحمية بحقوق الطبع والنشر في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي ، مما يشير إلى أحدث نقد للملكية الفكرية لاستهداف تطوير الذكاء الاصطناعي.

وتضم القائمة التي تضم أكثر من 8000 مؤلف بعضًا من أشهر الكتاب في العالم ، بما في ذلك مارجريت أتوود ، ودان براون ، ومايكل شابون ، وجوناثان فرانزين ، وجيمس باترسون ، وجودي بيكولت ، وفيليب بولمان ، وغيرهم.

في رسالة مفتوحة وقعاها نشرتها نقابة المؤلفين الاسبوع الجارى ، اتهم الكتاب شركات الذكاء الاصطناعي بالتربح غير العادل من عملهم.

وجاء في الرسالة: "توفر ملايين الكتب والمقالات والمقالات والشعر المحمية بحقوق الطبع والنشر" الغذاء "لأنظمة الذكاء الاصطناعي ، ووجبات لا نهاية لها لم يتم دفع فاتورة لها". "إنك تنفق مليارات الدولارات لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي ، من العدل فقط أن تعوضنا عن استخدام كتاباتنا ، والتي بدونها سيكون الذكاء الاصطناعي مبتذلاً ومحدودًا للغاية ".

كانت الرسالة موجهة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركة OpenAI ، الشركة المصنعة لـ ChatGPT ، و Meta التابعة لشركة Facebook ، و Google ، و Stability AI ، و IBM و Microsoft. لم ترد معظم الشركات على الفور على طلب للتعليق ورفضت Meta و Microsoft و Stability AI التعليق.

ويعمل جزء كبير من صناعة التكنولوجيا الآن على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنشاء صور مقنعة وعمل مكتوب استجابة لتوجيهات المستخدم ، وهذه الأدوات مبنية على نماذج لغوية كبيرة يتم تدريبها على كم هائل من المعلومات عبر الإنترنت.

لكن في الآونة الأخيرة ، كان هناك ضغط متزايد على شركات التكنولوجيا بشأن انتهاكات الملكية الفكرية المزعومة من خلال عملية التدريب هذه.

هذا الشهر ، رفعت الممثلة الكوميدية سارة سيلفرمان واثنان من المؤلفين دعوى حقوق الطبع والنشر ضد OpenAI و Meta ، بينما اتهمت دعوى جماعية مقترحة Google "بسرقة كل ما تم إنشاؤه ومشاركته على الإنترنت من قبل مئات الملايين من الأمريكيين" ، بما في ذلك المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر. وصفت Google الدعوى القضائية بأنها "لا أساس لها" ، قائلة إنها تستخدم البيانات العامة لتدريب خوارزمياتها منذ سنوات. لم ترد شركة OpenAI من قبل على طلب للتعليق على الدعوى.

بالإضافة إلى المطالبة بتعويض "عن الاستخدام السابق والمستمر لأعمالنا في برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بك" ، دعا آلاف المؤلفين الذين وقعوا الرسالة هذا الأسبوع شركات الذكاء الاصطناعي إلى الحصول على إذن قبل استخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر. كما حثوا الشركات على دفع رواتب للكتاب عندما يظهر عملهم في نتائج الذكاء الاصطناعي التوليدي ، "سواء كانت المخرجات تنتهك القانون الحالي أم لا".

وتستشهد الرسالة أيضًا بقبول المحكمة العليا هذا العام في قضية وارهول ضد جولدسميث ، والتي وجدت أن الفنان الراحل آندي وارهول انتهك حقوق الطبع والنشر الخاصة بالمصور عندما ابتكر سلسلة من الشاشات الحريرية بناءً على صورة للمغني الراحل برينس. قضت المحكمة بأن وارهول لم "يحول" الصورة الأساسية بشكل كافٍ لتجنب انتهاك حقوق النشر.

كتب المؤلفون إلى شركات الذكاء الاصطناعي: "إن الطابع التجاري الكبير لاستخدامك يجادل ضد الاستخدام العادل".

في مايو ، بدا أن سام ألتمان ، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، أقر بضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة مخاوف المبدعين بشأن كيفية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لأعمالهم.

وقال في إحدى الفعاليات : "نحاول العمل على نماذج جديدة حيث إذا كان نظام الذكاء الاصطناعي يستخدم المحتوى الخاص بك ، أو إذا كان يستخدم أسلوبك ، فإنك تحصل على أموال مقابل ذلك" .