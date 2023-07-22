شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. هواتف أيفون 15 برو ستحصل على اتصال Wi-Fi 6E؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق أبل سلسلة أيفون 15 في الأشهر المقبلة، ومن المحتمل أن تشتمل تشكيلة أيفون القادمة على أربعة هواتف ذكية - أيفون 15 و أيفون 15 Plus و أيفون 15 Pro و أيفون 15 Pro Max، ووفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، قام محللا باركليز Blayne Curtis و Tom O'Malley بمشاركة مذكرة بحثية لتحديد خيارات الاتصال الجديدة لسلسلة أيفون 15.

ويشير التقرير إلى أن شركة آبل ستقوم بدمج Wi-Fi 6E في بعض طرازات أيفون 15 الخاصة بها، ووفقًا للتقرير ، سيكون خيار الاتصال الذي تمت ترقيته حصريًا لطرازات Pro - أيفون 15 Pro و أيفون 15 Pro Max، وستكون هذه الطرز هي أول أجهزة أيفون تحصل على دعم Wi-Fi 6E.

ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر طرازي أيفون 15 و أيفون 15 Plus القياسيين في استخدام معيار Wi-Fi 6 العادي المتوفر في طرز أيفون 14، وستتيح تقنية Wi-Fi 6E اتصالاً لاسلكيًا أسرع وأكثر موثوقية بهواتف أيفون 15 Pro الذكية.





ما هي شبكة Wi-Fi 6E وكيف ستعمل؟يدعم Wi-Fi 6 المتوفر في طرازات أيفون 14 نطاقي شبكة لاسلكية فقط - نطاقي 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز، وفي الوقت نفسه ، يوفر Wi-Fi 6E نطاقًا تردديًا متزايدًا لأنه يعمل مع نطاق 6 جيجاهرتز الأحدث، ويعد Wi-Fi 6E بسرعات لاسلكية أسرع وزمن وصول أقل وتداخل إشارة أقل. ومع ذلك ، سيحتاج المستخدمون إلى توصيل أجهزة أيفون الخاصة بهم بجهاز توجيه يدعم Wi-Fi 6E للوصول إلى المعيار الجديد.

وتقدم العديد من العلامات التجارية بما في ذلك TP-Link و Asus و Netgear أجهزة توجيه تدعم معيار Wi-Fi 6E، وشاركت أبل وثيقة دعم تنص على أن نطاقي 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز سيظلان أيضًا ممكّنين في أجهزة التوجيه التي تدعم Wi-Fi 6E، وتلاحظ الشركة أن أجهزة التوجيه هذه ستستخدم بشكل مفضل اسم شبكة واحد (SSID) عبر جميع النطاقات.

وتذكر أبل أيضًا أنه إذا كان جهاز التوجيه لا يستخدم نفس الاسم لجميع النطاقات ، فستتمكن أجهزة أيفون من تحديد الشبكة على أنها ذات توافق محدود، وعلاوة على ذلك ، سيتمكن المستخدمون أيضًا من تعطيل وضع Wi-Fi 6E على أجهزة أيفون الخاصة بهم. شاركت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها قائمة بالأجهزة التي تدعم Wi-Fi 6E بخلاف أجهزة أيفون.

أجهزة أبل التي تدعم شبكة Wi-Fi 6E:

- MacBook Pro (14 بوصة ، 2023) أو MacBook Pro (16 بوصة ، 2023)

- Mac mini (2023)

- استوديو ماك (2023)

- Mac Pro (2023)

- iPad Pro 11 بوصة (الجيل الرابع) أو iPad Pro 12.9 بوصة (الجيل السادس)