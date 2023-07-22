تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تصميم وسعر سماعة Sony WF-1000XM5 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني لعقد مؤتمر في 24 من يوليو لكشف النقاب عن سماعة Sony WF-1000XM5 اللاسلكية، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم السماعة اللاسلكية وأيضاً السعر الذي تتوفر به السماعة في الأسواق.

جاءت التسريبات الجديدة حول سماعة WF-1000XM5 اللاسلكية القادمة من سوني عبر “SnoopyTech”، حيث أوضحت التسريبات أن السماعة اللاسلكية تتوفر في سوق الولايات المتحدة بسعر 299 دولار، بينما تنطلق للسوق الأوروبي بسعر 319 يورو.

ولقد إستعرضت الصور ثلاثية الأبعاد التي جاءت في التسريبات الأخيرة تصميم سماعة WF-1000XM5 والألوان المتوفرة من سوني لهذا الإصدار.

كما أكدت التسريبات على أن السماعة تأتي بتقنية جديدة لتعزيز جودة الصوتيات، مع عزل بآداء أفضل للضوضاء، حيث تؤكد سوني على أن السماعة ستكون الأفضل في تقنية عزل الضوضاء النشطة في الأسواق.

أيضاً تأتي السماعة بتصميم خاص لمحرك التشغيل لدعم نطاق ترددي أكبر، مع وضوح أعلى في الصوتيات، من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن سماعة Sony WF-1000XM5 تتميز بوزن خفيف 5.9 جرام لكل جهة من السماعة.

وتضم السماعة محرك X تشغيل ديناميكي بحجم 8.4مم لتعزيز جودة الصوتيات، أيضاً من المتوقع أن تضم السماعة اثنان من المعالجات، مع 3 ميكروفونات في كل جهة من السماعة لتحسين تقنية إلغاء الضوضاء النشطة.

كما تدعم السماعة معايير HiRes، وDSEE Extreme، ومن المقرر أن تستمر السماعة بعمر شحن يصل إلى 24 ساعة من التشغيل مع الحافظة، كما تدعم تقنية البلوتوث 5.3، ومعايير IPX4 لمقاومة التعرق ورذاذ الماء.

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