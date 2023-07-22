تكنولوجيا: Oppo تطلق هاتف Oppo A58 4G بمعالج Helio G85 وكاميرة مزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo عن هاتف Oppo A58 4G الذي يضم معالج Helio G85، وكاميرة مزدوجة، وسعر يبدأ من 166 دولار تقريباً.

يتميز هاتف Oppo A58 4G بحجم شاشة 6.72 إنش، وجودة عرض FHD أو دقة 2400 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة سرعة لمس 180 Hz، وسطوع 680 nit، وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

ويتميز الهاتف بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، من جانب أخر تتميز كاميرة السيلفي في الهاتف بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم Oppo A58 4G رقاقة معالج MediaTek Helio G85، ويتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما يدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه، ويتوفر بألوان الأخضر والأسود.

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