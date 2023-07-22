شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تنفق 120 مليون دولار على منشأة جديدة لأقمارها الصناعية للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت شركة أمازون 120 مليون دولار لبناء منشأة جديدة لأقمارها الصناعية Project Kuiper في فلوريدا، حيث أعلنت الشركة أنها ستستخدم المبنى الذي تبلغ مساحته 100 ألف قدم مربع لإعداد أقمارها الصناعية للإنترنت لإطلاقها في الفضاء.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، سيقع المبنى في منطقة الإطلاق والهبوط التابعة لـ Space Florida في مركز كينيدي للفضاء، حيث هبطت ناسا ذات مرة ببعثات مكوك الفضاء.

كما أنه بالإضافة إلى مساحتها الكبيرة، ستحتوي المنشأة أيضًا على خليج يبلغ ارتفاعه 100 قدم، مما يمنح أمازون مساحة كبيرة لدمج أقمارها الصناعية مع صواريخ من Blue Origin لجيف بيزوس و United Launch Alliance (ULA).

قال ستيف ميتاير، نائب رئيس أمازون لعمليات الإنتاج في كويبر، لشبكة CNBC، إنه يتوقع إنهاء تشييد المبنى في نهاية العام المقبل ، مع بدء معالجة الأقمار الصناعية في أوائل عام 2025.

يعد مشروع Kuiper جزءًا من خطة Amazon لربط العالم بالإنترنت من خلال إطلاق أكثر من 3200 قمر صناعي في مدار حول الأرض.

وبينما عرضت أمازون محطات عملائها في وقت سابق من هذا العام، فإنها لا تزال تكافح من أجل الحصول على نموذجين أوليين من قمرين صناعيين في الفضاء.

كان من المفترض أن تنطلق النماذج الأولية على صاروخ فولكان سينتور الجديد التابع لشركة ULA في مايو، لكن انفجارًا أثناء الاختبار وصعوبات فنية أخرى دفعت بعملية الإطلاق إلى أواخر عام 2023.

على الرغم من التأخير، تقول أمازون إنها ستبدأ في إنتاج الأقمار الصناعية في منشأتها في كيركلاند بواشنطن، بحلول نهاية هذا العام، وأنها تتوقع "إطلاق عمليات الإنتاج وإطلاق المشاريع التجريبية المبكرة للعملاء" في عام 2024.

يقول ميتاير: "لدينا خطة طموحة لبدء عمليات إطلاق الإنتاج على نطاق واسع للمشروع وإطلاق العملاء التجريبيين في وقت مبكر العام المقبل، وستلعب هذه المنشأة الجديدة دورًا مهمًا في مساعدتنا على الالتزام بهذا الجدول الزمني".