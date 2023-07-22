شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديلى ميل تكشف عن سر الشعار الأيقونى لشركة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الكثير من النظريات حول كيفية ظهور الشعار الأيقوني لشركة أبل، الذى يتمثل في التفاحة المقضومة، حيث اقترح البعض أنها كانت إشارة إلى إسحاق نيوتن، الذي اشتهر بصياغة نظرية الجاذبية عندما سقطت تفاحة على رأسه.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد البعض الآخر أنه يمكن ربطه بعالم الرياضيات البريطاني آلان تورينج الذي فك شفرة اللغز الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، حيث أُدين بإقامة علاقة جنسية مثلية، وعُثر عليه لاحقًا ميتًا بسبب تسمم السيانيد، وكان جسده مشهورًا بجانب نصف تفاحة مأكولة.

تكشف الصحيفة عن السبب الحقيقي وراء الشعار الشهير الآن، وهو أبسط بكثير مما تعتقد، فتم استلهام شعار Apple الأولي من نيوتن، حيث قام المؤسس المشارك لشركة Ron Wayne بتصوير العالم جالسًا تحت شجرة.

ومع ذلك، سرعان ما تم تغيير التصميم الأكثر تعقيدًا إلى شعار Apple الذي نعرفه جميعًا اليوم، باستثناء نمط قوس قزح.

لقد صمد التصميم البسيط والأنيق لعقود من الزمن، وكشف روب جانوف، العبقري الذي يقف وراءه، عن السبب الحقيقي وراء تأثير شعار Apple عليه، فإنه في الوقت الذي صمم فيه الشعار في عام 1977، عمل روب لدى وكالة Regis McKenna، التي تولت مسؤولية "بدء تشغيل" أبل.

لم يكن روب ولا الرئيس التنفيذي ستيف جوبز ثريين كما هما اليوم، وكان اتجاه روب الوحيد هو "لا تجعل الأمر لطيفًا"، متحدثًا عن المعنى الكامن وراء القطعة المقضومة، قال إن شكل التفاحة لم يكن له أي علاقة في الواقع بأجهزة الكمبيوتر في ذلك الوقت.

كان مصراً على استخدام الفاكهة، وكان قلقًا من أن أبل ستفقد الكثير من المرح بدونها.

لم يُعط روب موجزًا وقال مازحًا: "هذا الشعار الذي نعرفه جميعًا اليوم لم يكن ليحدث أبدًا إذا استمعت إلى الجميع."

وأوضح: "لجعل الناس يلاحظون أن جهاز كمبيوتر Apple لم يكن قطعة معدنية صلبة لا مكان لها في منزلك وأن طفلك لا يريد أن يكون قريبًا".

كما أن الكثير من الفواكه المختلفة لها ساق، وهي مستديرة نوعًا ما تتدلى منها ورقة، لذلك كان المقصود من القضمة في التفاحة في البداية أن تشير إلى أنها كانت تفاحة وليس شيئًا آخر.

كشف المصمم أن القطعة في التفاحة هي تمييز الفاكهة عن الكرز، وأضاف روب أن القطعة أشارت مجازًا إلى "كل المعرفة" التي يحتويها الكمبيوتر، وكذلك تتعلق بمصطلح الكمبيوتر "بايت".

شرح روب لماذا احتوى شعار 1977 على جميع ألوان قوس قزح، "كان كمبيوتر Apple هو الوحيد الذي يمكنه عرض الصور بالألوان".