تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف OPPO Find N3 القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Oppo في العمل على تطوير إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي، والذي ينطلق لاحقاً هذا العام بعنوان OPPO Find N3.

تعود Oppo قريباً للأسواق بإصدار جديد من الهواتف القابلة للطي بعنوان OPPO Find N3، والذي ينطلق بشكل رسمي قبل نهاية هذا العام، ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” على منصة Weibo المواصفات الرئيسية للهاتف.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن يتميز Find N3 بشاشة OLED بحجم 8 إنش، ودقة عرض 2268 في 2440 بيكسل في الشاشة الداخلية، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz، بينما تتميز الشاشة الخارجية بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر periscope يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

يذكر أن Oppo تتنافس هذا العام مع إصدار وان بلس OnePlus Open المرتقب، وإصدارات سامسونج من هواتف Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Flip 5 التي تنطلق في حدث يعقد في 26 من يوليو.

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