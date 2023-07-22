تكنولوجيا: سامسونج لن تدعم سلسلة Galaxy S24 بترقية في كاميرة السيلفي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه الأنظار إلى الجيل القادم من هواتف سامسونج المميزة Galaxy S24، والتي يشار إلى أنها لن تتضمن ترقية في كاميرة السيلفي.

بدأت العملاق الكوري سامسونج في العمل على سلسلة هواتف Galaxy S24، ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن هاتف Galaxy S24 Ultra يضم كاميرة telephoto تدعم تكبير بصري حتى 5 مرات كبديل للكاميرة التي قدمت في إصدار S23 Ultra والتي تدعم تكبير بصري حتى 3 مرات فقط.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة اليوم عبر “GalaxyClub” والتي أشير فيها إلى أن سامسونج تستخدم في سلسلة Galaxy S24 كاميرة سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل التي قدمت في سلسلة Galaxy S23.

من جانب أخر يوضح مصدر التسريبات أن سامسونج تعمل على تحسين آداء كاميرة السيلفي في هواتف Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus وأيضاً Galaxy S24 Ultra رغم عدم تغيير المستشعر عن إصدارات سامسونج السابقة.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتقارير الأخيرة أن تعمل سامسونج على تعزيز آداء كاميرة السيلفي في سلسلة Galaxy S24 عبر ترقية البرمجيات.

يذكر أن التسريبات السابقة أكدت على أن سامسونج تدعم S24 Ultra بكاميرة رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل، على أن يدعم الكاميرة المستشعر ذاته المستخدم في S23 Ultra، بينما يحصل إصدار Ultra وإصدار Plus القادم على ترقية في تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 65W.

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