شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيرجى برين يعود إلى جوجل للعمل على نموذج الذكاء الاصطناعى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت بضع سنوات منذ أن ترك سيرجي برين ولاري بيدج، مؤسسا جوجل، الشركة التي أنشأوها منذ البداية، وعلى الرغم من أنه بعد ثلاث سنوات تقريبًا من تنحي الثنائي عن مناصبهما التنفيذية في عام 2019، يبدو أن أحدهما قد عاد إلى العمل، وهو يساعد الشركة في مواجهة شركة OpenAI.

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة واشنطن جورنال، كان سيرجي برين حاضرًا في المقر الرئيسي في ماونتن فيو، كاليفورنيا بشكل متكرر مؤخرًا، حيث ساعد الشركة في تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير منافس ChatGPT جوجل Bard.

وتخبر المصادر أن سيرجي قد زاد مؤخرًا من مشاركته في اجتماعات الذكاء الاصطناعي في مكاتب جوجل، وهو تغيير عن منهجه السابق الذي كان يتسم بعدم التدخل بعد تنحيه عن دوره التنفيذي في الشركة الأم Alphabet في عام 2019، ومنذ إطلاق ChatGPT، شارك برين بشكل أكبر مع جوجل منذ إطلاق ChatGPT، أخبر الأشخاص المطلعين على التطوير، يحضر اجتماعات لمراجعة منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمؤتمر المطورين في May ويتم مشاهدته في أحداث HQ.

ووفقًا للمصادر، كان يتعاون مع فريق من الباحثين في تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي المرتقب من جوجل ، الجوزاء، وقاموا معًا بالبحث في المشكلات الفنية مثل "منحنيات الخسارة"، والتي تقيس أداء برنامج الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت، وكشفت جوجل عن الجوزاء في وقت سابق من هذا العام في مايو في مؤتمرها السنوي للمطورين.

وبكلمات جوجل ، تعتبر Gemini أداة عالية الكفاءة ومتعددة الوسائط مصممة للتكامل مع واجهات برمجة التطبيقات والأدوات ، ولتمكين الابتكارات المستقبلية مثل الذاكرة والتخطيط، والغرض منه هو مواجهة GPT-4 الخاصة بـ OpenAI.

على الرغم من أنه لا يزال في مرحلة التدريب، إلا أن التقرير يشير إلى أنه سيكون متاحًا في وقت لاحق من هذا العام.

وشارك برين أيضًا بنشاط في المناقشات الأسبوعية حول أبحاث الذكاء الاصطناعي الجديدة مع موظفي جوجل. بالإضافة إلى ذلك ، فقد لعب دورًا في قرارات شؤون الموظفين ، بما في ذلك تعيين الباحثين المطلوبين.

يذكر أنه قبل أربع سنوات، قام مؤسسو Alphabet بترقية بيتشاي إلى منصب الرئيس التنفيذي بينما يتراجعون عن أدوارهم اليومية، وعلى الرغم من أنهم ما زالوا يحتفظون بأغلبية الأصوات في Alphabet ويجلسون في لجنة المجلس التنفيذي مع Pichai، إلا أنهم وعدوا بتقديم المشورة فقط دون إزعاج يومي.

وقد تجاهل برين في البداية عمل فريق Brain على الذكاء الاصطناعي على الرغم من قيادته لقسم جوجل X، وقد اعترف لاحقًا بمساهماتهم في منتجات جوجل الرئيسية، وهذا العام، قام بيتشاي بدمج Brain و DeepMind، وهي كيان مستقل يعمل على الذكاء الاصطناعي، ووفقًا لمصدر مطلع على الأمر، فإن بيتشاي متحمس لمشاركة برين وحثه على المساهمة.