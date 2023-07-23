شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snapchat تطرح عدسة AI جديدة تعرف بـ "Anime".. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Snapchat هو أحد التطبيقات الشهيرة التي تبقي الأشخاص على اتصال بطريقة ممتعة، وقد قدم التطبيق الآن ميزة إنشاء عدسة AI جديدة تسمى Anime، حيث تسمح عدسة AI الجديدة لمستخدمي Snapchat بإنشاء صور "مصغرة"لأنفسهم كشخصيات "أنيمي"





كيف تعمل الميزةستطالبك العدسة بالتقاط صورة سيلفي من خلال النقر على زر "اضغط على الشاشة"، وفي أقل من دقيقة ، سيقدم لك الذكاء الاصطناعي التوليدي نسخة "Anime" من نفسك فريدة من نوعها لمظهرك ومحيطك الحالي، ويمكنك التقاط أي عدد تريده من الصور - لن تقدم العدسة نفس النتيجة مرتين، حيث يمكنك بعد ذلك مشاركة لقطة للمنتج النهائي أو سجل مقطع فيديو للتحول الخاص بك لمشاركته مباشرة مع الأصدقاء أو على Spotlight.

وفي وقت سابق من هذا العام ، قدمت Snapchat أداة AI المدعومة من ChatGPT والتي تسمى My AI، وهو مساعد شخصي جاهز لتحسين تجاربك اليومية، فبدءًا من التوصية بأفكار هدايا عيد الميلاد لصديقك المفضل إلى التخطيط لرحلة مشي لمسافات طويلة لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة ، أو اقتراح وصفات عشاء ، أو صياغة الهايكو الجبني لصديقك المحب للجبن ، فإن My AI موجود هنا لجعل حياتك أسهل وأكثر إمتاعًا.

وبحسب التقرير فيتم تخزين جميع المحادثات مع My AI بشكل آمن ويمكن استخدامها لتحسين تجربة المنتج بشكل عام، بينما يعد My AI رفيقًا مفيدًا ، من المهم أن تتذكر عدم مشاركة أي معلومات حساسة أو الاعتماد عليها للحصول على نصائح مهمة.