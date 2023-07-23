شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة الفضائية الهندية Chandrayaan-3 تقوم بمناورات لرفع مدارها حول الأرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل مركبة الفضاء الهندية Chandrayaan-3 رحلتها غير المباشرة إلى القمر بسلسلة من الحروق لرفع مدارها.
تم إطلاق Chandrayaan-3 في 14 يوليو في مدار حول الأرض وعمل ببطء على تعزيز مداره قبل اللقطة النهائية نحو القمر ، وفقا لتقرير space.
وكتبت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء على تويتر "تحتفل الهند باليوم العالمي للقمر 2023 بدفع تشاندرايان 3 خطوة أقرب إلى القمر" .
وأضافت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء أن إطلاق النار التالي مخطط له بين الساعة 2 و 3 مساءً بتوقيت الهند القياسي في 25 يوليو ، وسيتم إجراء حرق بحقن نصف القمر (TLI) في 31 يوليو.
المناورات هي جزء من نهج Chandrayaan-3 منخفض الطاقة للقمر والذي سيشهد محاولة الهبوط على القمر في 23 أغسطس أو 24 أغسطس.
والمهمة هي المحاولة الثانية للهند للهبوط على سطح القمر ، بعد المحاولة الفاشلة لعام 2019 التي قامت بها مركبة الهبوط Chandrayaan-2 . وقد بنيت المهمة الجديدة على الدروس المستفادة من محاولة الهبوط السابقة.
وإذا نجح الهبوط ، ستجمع مركبة الهبوط والمركبة الجوالة البيانات العلمية على السطح لمدة تصل إلى 14 يومًا على الأرض (يوم واحد على القمر ) من غير المتوقع أن تنجو المركبة الفضائية من البرد القارس لليل القمر.
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