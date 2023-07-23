شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة الفضائية الهندية Chandrayaan-3 تقوم بمناورات لرفع مدارها حول الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مركبة الفضاء الهندية Chandrayaan-3 رحلتها غير المباشرة إلى القمر بسلسلة من الحروق لرفع مدارها.

تم إطلاق Chandrayaan-3 في 14 يوليو في مدار حول الأرض وعمل ببطء على تعزيز مداره قبل اللقطة النهائية نحو القمر ، وفقا لتقرير space.

وأفادت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن وحدة الدفع للمركبة الفضائية القمرية أكملت مناورة رابعة لرفع المدار يوم الخميس 20 يوليو ، وأطلقت المحركات على أقرب اقتراب للمركبة الفضائية من الأرض، مما رفع أوجها، أو أبعد نقطة عن الأرض في مدارها.

وكتبت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء على تويتر "تحتفل الهند باليوم العالمي للقمر 2023 بدفع تشاندرايان 3 خطوة أقرب إلى القمر" .

وأضافت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء أن إطلاق النار التالي مخطط له بين الساعة 2 و 3 مساءً بتوقيت الهند القياسي في 25 يوليو ، وسيتم إجراء حرق بحقن نصف القمر (TLI) في 31 يوليو.

المناورات هي جزء من نهج Chandrayaan-3 منخفض الطاقة للقمر والذي سيشهد محاولة الهبوط على القمر في 23 أغسطس أو 24 أغسطس.

والمهمة هي المحاولة الثانية للهند للهبوط على سطح القمر ، بعد المحاولة الفاشلة لعام 2019 التي قامت بها مركبة الهبوط Chandrayaan-2 . وقد بنيت المهمة الجديدة على الدروس المستفادة من محاولة الهبوط السابقة.

وإذا نجح الهبوط ، ستجمع مركبة الهبوط والمركبة الجوالة البيانات العلمية على السطح لمدة تصل إلى 14 يومًا على الأرض (يوم واحد على القمر ) من غير المتوقع أن تنجو المركبة الفضائية من البرد القارس لليل القمر.