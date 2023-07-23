شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوقت ينفد فى ساعة المناخ.. يتبقى أمام العالم 6 سنوات لمنع النهاية المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلوح في الأفق ساعة مشئومة يبلغ طولها 62 قدمًا فوق ميدان الاتحاد الشهير في مدينة نيويورك، وهي على وشك تجاوز مرحلة مقلقة إنها تسمى ساعة المناخ، وهي تحسب الوقت المتبقي للعالم لمنع تغير المناخ من أن يصبح أسوأ.

كما يعلم أي شخص عانى من الطقس مؤخرًا ، فإن الوضع سيء بالفعل. شهد العالم أكثر الأسابيع حرارة على الإطلاق في بداية الشهر ، وفقًا للبيانات الأولية ، مع استمرار موجات الحر في تحطيم الأرقام القياسية المحلية في جميع أنحاء نصف الكرة الشمالي. وهذه مجرد طريقة واحدة يؤدي بها تغير المناخ إلى ظهور ظواهر تطرف جديدة وخطيرة.

أصبح الكوكب اليوم أكثر سخونة بنحو 1.1 درجة مئوية مما كان عليه قبل الثورة الصناعية ، وذلك بفضل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من حرق الوقود الأحفوري. إنه ما يدفع إلى مزيد من موجات الحر الشديدة وحرائق الغابات والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر. لهذا السبب اتفق قادة العالم ، كجزء من اتفاقية باريس التاريخية ، على منع كوكب الأرض من الاحترار أكثر مما حدث بالفعل. كل جزء من الدرجة يأتي بعواقب أكثر خطورة.

تظهر ساعة المناخ مقدار الوقت المتبقي قبل استمرار تقييد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.5 درجة على الأقل من ظاهرة الاحتباس الحراري ، وهي العتبة الرئيسية لأهداف المناخ العالمية بموجب اتفاقية باريس. اليوم ، الوقت المتبقي على مدار الساعة أقل من ست سنوات. بعبارة أخرى ، إذا استمر الناس في ضخ نفس الكمية تقريبًا من تلوث ثاني أكسيد الكربون خلال السنوات الخمس المقبلة أو نحو ذلك ، فلن نتمكن بعد الآن من الحد من تغير المناخ إلى 1.5 درجة فقط من الاحترار.

يعقد مؤسسو ساعة المناخ فعاليات عبر القارات الخمس اليوم للفت الانتباه إلى الوقت المتضائل المتبقي ، ويطلقون عليه يوم الطوارئ المناخية. يتضمن ذلك وقفة احتجاجية تحت الساعة الرقمية العملاقة التي تواجه Union Square منذ عام 2020 .

كان أمس أفضل يوم لاتخاذ إجراء. لكننا نستخدم بيانات [المناخ] لإنشاء جدول زمني يمكّن الحكومات والنشطاء من المطالبة بالتغيير ، "كما تقول بيكا ريتشي ، مديرة المجتمع العالمي في منظمة ساعة المناخ التي نمت بعد إنشاء الساعة الرئيسية في مدينة نيويورك. "من الممكن سن الحلول التي نحتاجها في هذا الإطار الزمني والبقاء أقل من 1.5 درجة."

بدأت الساعة كشكل فني من النشاط. من المفترض أن يكون رمزًا ، نوعًا ما مثل Doomsday Clock التي تهدف إلى أن تكون بمثابة "استعارة لمدى قرب الإنسانية من إبادة الذات." كان من المفترض في البداية عرض ساعة المناخ في ساحة الاتحاد خلال أسبوع المناخ في نيويورك في عام 2020 ، لكنها استبدلت بشكل دائم ساعة الـ24 ساعة التي تم كشف عنها في عام 1999 كجزء من تركيب فني يسمى Metronome.

تعكس الساعة البيانات من معهد مركاتور للبحوث حول المشاع العالمي وتغير المناخ (MCC) في برلين. لا يتم العد التنازلي إلى التاريخ الدقيق الذي قد يرتفع فيه متوسط ​​درجات الحرارة العالمية فوق 1.5 درجة مئوية. بدلاً من ذلك ، يُقدّر مقدار الوقت المتبقي على الأرجح قبل أن ينتج البشر ما يكفي من تلوث ثاني أكسيد الكربون لإحداث 1.5 درجة على الأقل من الاحترار.

هذا على أساس الافتراض بأن الانبعاثات العالمية تحافظ على وتيرة مماثلة لعام 2019 قبل أن يتسبب جائحة كوفيد -19 في انخفاض مؤقت في التلوث مع تباطؤ الاقتصادات. لسوء الحظ ، عاد التلوث إلى مستويات ما قبل الجائحة . كان العام الماضي حتى عامًا قياسيًا بالنسبة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة.

هذا يجعل كل دقيقة تعتمد على ساعة المناخ. تُظهر الشاشة في Union Square أيضًا معايير رئيسية لـ "شريان الحياة" التي يمكن أن تبقي العالم على المسار الصحيح للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة. يتحول أحد شريان الحياة إلى الطاقة المتجددة ، وتعرض الساعة بشكل دوري النسبة المئوية لاستهلاك الطاقة العالمي من مصادر متجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية - أقل بقليل من 14% اليوم.

العمل مطلوب الآن. البنية التحتية للطاقة والتغيير الهيكلي ليس شيئًا تفعله في غضون شهرين. تقول سابين فوس ، التي تقود فريق العمل المعني بإدارة الموارد المستدامة والتغيير العالمي في مؤسسة تحدي الألفية ، "إنه شيء يحتاج إلى سنوات". "حتى لو كان لديك المزيد من الوقت بشكل هامشي ، فهذا يعني أنه يجب عليك التصرف على الفور."