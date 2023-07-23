شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زيادة أسعار الرسوم الشهرية لـSpotify قريبًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن Spotify على وشك زيادة رسوم الاشتراك الشهرية لأول مرة.

تم تعيين Spotify Premium على زيادة 1 دولار شهريًا إلى 11 دولارًا ولم تعلن Spotify بنفسها بعد عن أى تغييرات وقاومت Spotify منذ فترة طويلة أي زيادات في الأسعار، لكن هذه الخطوة ستجعلها تتماشى مع جميع منافسيها الرئيسيين، الذين شهد بعضهم زيادات حديثة إلى علامة 11 دولارًا.

وتم التأكيد على زيادة الأسعار من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Spotify Daniel Ek خلال مكالمة أرباح الربع الأول للشركة. قال في ذلك الوقت: "أشعر بالرضا حقًا بشأن قدرتنا على رفع الأسعار بمرور الوقت أن لدينا هذه القدرة ، ولدينا الكثير من البيانات التي تدعم ذلك ، و عندما يحين الوقت المناسب سنرفع الأسعار ، وأعتقد أن زيادة الأسعار ستنخفض بشكل جيد لأننا نقدم قيمة كبيرة لعملائنا.

ومن المؤكد أيضًا أن زيادة الأسعار كانت حتمية نظرًا لحقيقة أن Spotify لا تزال تسعى إلى جني الأرباح و أنهت الشركة الربع الأول بخسارة تشغيلية قدرها 156 مليون يورو ، وخسارة إجمالية قدرها 239 مليون يورو.

فى الوقت نفسه، لا يزال هناك ما إذا كان Spotify يقترب أكثر من إطلاق طبقة hi-fi الخالية من الخسائر التي طال انتظارها.

وأبلغت Spotify عن وجود 210 ملايين مشترك في الخدمة المميزة اعتبارًا من 31 مارس 2023 ، بزيادة قدرها 15٪ على أساس سنوي ، لذا فإن زيادة قدرها دولار واحد ستجلب 200 مليون يورو إضافية (وتغيير) في الإيرادات. (يشمل Premium أيضًا خطة Family Play و Duo.)

وستعلن Spotify عن أرباحها للربع الثاني من عام 2023 في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي في 25 يوليو.