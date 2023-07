شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic Games تعلن عن تخفيضات فى أسعار ألعابها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم Epic Games بعض الأخبار الجيدة للاعبين على أجهزة الكمبيوتر، حيث أعلنت الشركة عن تخفيضاتها الصيفية على متجر Epic Games، وكجزء من هذا البيع ، الذي سيستمر حتى 3 أغسطس ، تقدم Epic Games خصمًا يصل إلى 75٪ على ألعاب أجهزة كمبيوتر محددة.

وستتوفر الألعاب الشهيرة بما في ذلك Grand Theft Auto V و Far Cry 6 و Star Trek: Resurgence و The Lord of the Rings: Gollum والمزيد بأسعار مخفضة أثناء البيع، وبصرف النظر عن الخصومات، تقدم الشركة أيضًا نقاط مكافأة بنسبة 10٪ عند شراء العديد من الألعاب خلال التخفيضات الصيفية لمتجر Epic Games Store.

وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء أيضًا استبدال نقاط المكافأة بنسبة 5٪ على كل عملية شراء، هذا يعني أنه مع المزيد من عمليات الشراء ، سيتمكن العملاء من شراء المزيد من الألعاب أثناء البيع.

تنزيلات الصيف على متجر Epic Games Store: الألعاب الشائعة والأسعار

الألعاب الشهيرة مثل EA's FIFA 23 و Far Cry 6 و Star Wars Battlefront 2 متاحة بخصم 75٪. الإصدار القياسي من FIFA 23، و يمكن للاعبين على أجهزة الكمبيوتر أيضًا شراء الإصدار القياسي من Far Cry 6 بسعر مخفض.

وتقدم Epic Games أيضًا خصمًا بنسبة 67٪ على Red Dead Redemption 2 من Rockstar بينما تتوفر ألعاب أخرى مثل Grand Theft Auto V: Premium Edition و Death Standing Director's Cut بخصم 50٪.

وتتوفر أيضًا ألعاب أخرى على أجهزة الكمبيوتر مثل Star Trek: Resurgence و Dead Island 2 في التخفيضات بخصم 25٪، وبصرف النظر عن هذه ، تتوفر أيضًا العديد من الألعاب الأخرى بأسعار مخفضة في Epic Games Store أثناء البيع.