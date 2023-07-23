شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية نقل ملف من أيفون لجهاز iPad من خلال سحبه يدويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صُدم مستخدمو Apple عندما اكتشفوا أنه يمكنهم السحب والإفلات من الهاتف إلى جهاز iPad باستخدام أصابعهم فقط، فهى ميزة غير معروفة يمكنهم من خلالها الشعور بأنهم في المستقبل عن طريق السحب والإفلات حرفيًا للنسخ واللصق بين الأجهزة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعلمت zoey_stein، مستخدمة TikTok "ميزة نسخ ولصق بين الأجهزة" من منصة وسائل التواصل الاجتماعي وصورت نفسها وصديقًا يحاولان استخدامها لأول مرة.

تمت مشاركة المقطع على Twitter بواسطة مستخدم، قال: "كان لدي أجهزة Apple معظم حياتي وما زلت بالكاد أعرف كيفية استخدامه".

تفاجأ أحد مستخدمي iPhone بالمثل عندما اكتشف الميزة، فأجاب: "مستحيل، منذ متى"، وقال آخر: ما نوع السحر الذي شاهدته للتو؟

تم تقديم ميزة Universal Clipboard عبر منتجات Apple، بما في ذلك أجهزة iPad، في عام 2016، وهي تتيح لك النسخ واللصق بين الأجهزة عن طريق ضم أصابعك معًا على شاشة واحدة، ثم فتحها على شاشة أخرى.

يستخدم عملاق التكنولوجيا iCloud لتوصيل جميع أجهزة Apple الخاصة بك معًا إذا كنت بحاجة سريعًا إلى نسخ شيء ما من جهاز، مثل Macbook الخاص بك، إلى جهاز آخر.

كما أنه لاستخدام Universal Clipboard مع ميزات السحب والافلات، يجب أن يعمل جهاز iPhone الخاص بك بنظام iOS 13 أو إصدار أحدث، لكن Universal Clipboard نفسه يعمل على iOS 10.

ويجب أن تعمل أجهزة iPad على نظام التشغيل iPadOS 13 ويجب أن تكون أجهزة Mac على نظام التشغيل macOS10.12 أو إصدار أحدث.

يحتاج كلا الجهازين إلى تسجيل الدخول بنفس معرف Apple، ويجب تشغيل Wi-Fi و Bluetooth و Handoff.

على موقع الويب الخاص بهم، أوضحت شركة Apple أنك بحاجة إلى الضغط بثلاثة أصابع للنسخ، والقيام بذلك مرتين، وفتح الأصابع بثلاثة أصابع للصقها.