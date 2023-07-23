شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على شرط تسلا للعملاء فى تقديم خدمة النقل بالقيادة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة Tesla في إخطار المالكين بأنه يمكنهم نقل ميزة القيادة الذاتية الكاملة (FSD) التي اشتروها إلى سيارة جديدة، طالما أنهم يستلمونها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

وخلال مكالمة مستثمري شركة صناعة السيارات في الربع الثاني من عام 2023 ، أعلن Elon Musk عن "عفو لمرة واحدة" سيسمح للمالكين بنقل FSD الخاصة بهم. الآن ، نشر مستخدم Twitter Keith Dahlenburg لقطة شاشة (عبر تطبيق Not A Tesla ، The Verge) للعرض ، إلى جانب قواعده وشروطه.

ربما يكون الشرط الأكثر صلة هو أنه لا يمكن للمالكين الاستفادة من هذا العفو لمرة واحدة إلا إذا تسلموا سيارة تسلا جديدة بين 20 يوليو و 30 سبتمبر 2023. لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي ، لذلك يتعين على أولئك الذين استلموا التسليم قبل وبعد تلك التواريخ للأسف أن يدفعوا مقابل الوصول مرة أخرى. و FSD ليست رخيصة - رفعت Tesla سعرها إلى 15000 دولار العام الماضي وهذه قفزة هائلة في الأسعار للمتبنين الأوائل الذين تمكنوا من تعطيل الميزة مقابل 5000 دولار منذ سنوات. الآن ، يمكنهم الحصول على نموذج جديد دون الحاجة إلى دفع ثمن الميزة مرة أخرى.

وسيتعين على المالكين الذين يختارون الحصول على عرض النقل أن يفقدوا القدرة في سيارتهم الحالية. ستزيل Tesla FSD من مركبتهم الكهربائية القديمة لمدة تصل إلى أسبوع قبل تاريخ التسليم المحدد ، ولا يمكنهم استعادتها حتى إذا ألغوا مشترياتهم لسيارة جديدة.

ومع ذلك ، لا تضمن Tesla أيضًا التسليم بحلول الوقت الذي ينتهي فيه العرض الترويجي ، لذلك لا يزال بإمكان المالكين تفويت العرض إذا تأخر تسليمهم للأسف

الجدير بالذكر ، أن FSD الطيار الآلي هو نظام مساعدة السائق يسمح بالقيادة بدون استخدام اليدين بما في ذلك التغييرات التلقائية للمسار ولكن يجب أن يكون السائق في حالة تأهب وجاهزية لنكون مسيطرين في جميع الأوقات.