شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت كلب أليف يمكنه التحدث معك والتقاط صور لك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة صينية عن ابتكار جديد يسمى Go2، وهو "الروبوت الذكي رباعي الأرجل"، الذى يمكنه الرقص والوقوف على يديه بينما يهز ساقيه في الهواء وحتى التسرع في تحية صاحبه، تمامًا مثل كلب حقيقي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه يشبه إلى حد كبير مكبر الصوت الذكي، فهو يتعرف على الأصوات البشرية ويمكنه الرد على الأوامر والأسئلة، مثل "هل يمكنك التقاط صورتي؟".

تحتوي الكاميرا التي يكون فيها وجه الكلب على عدسة بزاوية واسعة للغاية لتقديم لقطات من الوضوح كلما تم إعطاء الأمر.

يتيح تطبيق الهاتف الذكي المصاحب للمستخدمين عرض الصور وحتى مشاهدة موجز محيط Go2 من وجهة نظر الكلب.

يتم تمكين الكلب أيضًا من خلال نوع من الذكاء الاصطناعي (AI) يُعرف باسم نموذج اللغة الكبير ، مما يعني أنه تم تدريبه على كميات هائلة من النصوص والصوت للاستجابة بطريقة تشبه البشر.

ويمكنه أيضًا صعود السلالم وإصدار الموسيقى من مكبر صوت مدمج وحتى التقاط الصور عند الطلب، والتي يتم إرسالها مباشرة إلى الهاتف الذكي للمالك.

يُظهر مقطع ترويجي جديد الروبوت وهو يعرض حيله، بما في ذلك القفز بين الصخور وحتى شق طريقه حول متاهة.

يشبه Go2 الكلب الروبوت Spot من شركة Boston Dynamics المنافسة، على الرغم من أنه مصمم للمستهلكين بسعر باهظ يبلغ 1600 دولار.

ويعد Go2 من إنشاء شركة Unitree Robotics، وهي شركة مقرها في Hangzhou بالصين، والتي تشيد بمنتجها الجديد باعتباره "ثورة في مجال الروبوتات".

يأتي ذلك بعد إصدار سابقه Go1 ، والذي تم إصداره في عام 2021 بأسعار تبدأ من 2700 دولار.

يمكن أن يكون اسم خط الروبوتات إشارة إلى لعبة اللوحة الصينية القديمة Go، المشهورة بمهاراتها وتعقيدها.

تقول الشركة في بيان: "إن Unitree Go2، كإنسان آلي رباعي الأرجل، ليس فقط متقدمًا في تكوينه ومظهره الرائع ، ولكنه يقدم أيضًا مجموعة من الوظائف التفاعلية، التي تحاكي بشكل مثالي سلوك كلب أليف حقيقي".

هذا الروبوت ليس فقط مثالًا بارزًا على إنجازات التكنولوجيا الفائقة، ولكنه أيضًا جزء لا غنى عنه من الحياة الذكية في المستقبل، ومن المتوقع أن يحدث هذا المنتج ثورة في صناعة الروبوتات الرباعية المستوى للمستهلكين، مما يؤدي إلى تحول هذا القطاع.

يوفر Go2، المعروض للبيع الآن على موقع الشركة على الويب، خرائط في الوقت الفعلي للتضاريس التي يمكن للمستخدم رؤيتها على أجهزته.

كما أنه للتنقل حول التضاريس، يستخدم Go2 تقنية LIDAR، وهي تقنية استشعار عن بعد تستخدم الضوء المنعكس لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد وخرائط للأشياء القريبة.