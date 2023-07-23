شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max سيتاحان بأعداد قليلة عند الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max سيتوفران بأعداد محدودة عن الإطلاق الرسمي، حيث يرجع السبب في ذلك إلى مشاكل إنتاج تواجه مورد ابل"LG Display".

وبحسب موقع GSM الهندي، فتشير التوقعات أن LG Display تواجه مشكلات في تصنيع شاشات إصدارات Pro، نظراً لتبني تقنية تصنيع جديدة في شاشة إصدارات Pro من السلسلة القادمة.

وتوضح التسريبات أن التصميم المميز بإطارات نحيفة في إصدارات iPhone 15 Pro المرتقبة أدى إلى صعوبة إنتاج الشاشات، وهي المشكلة ذاتها التي واجهت أبل في إنتاج بعض من إصدارات الشركة من Apple Watch.

وتشير التسريبات إلى أن إنتاج LG من الشاشات المخصصة لهاتف iPhone 15 Pro Max لم تنجح في الحصول على موافقة ابل في إختبارات الجودة، بشكل خاص عند دمج الشاشة في الإطار المعدني.

وأكد التقرير أن ابل تعمل في الوقت الراهن على إضافة التعديلات على الشاشات الموردة من LG للحصول على الموافقة لبدء الإنتاج، كما يتوفر لشركة ابل أيضاً الشاشات المقدمة من سامسونج والمجهزة لعملية تجميع إصدارات Pro.