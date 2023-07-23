تكنولوجيا: تسريب ورقة مواصفات هاتف Realme C51 القادم إلى الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الكشف عن هاتف Realme C53 في الهند قبل يومين فقط، ويبدو أن هاتف Realme C51 على وشك أن يصل أيضًا خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

ولحسن الحظ، تم تسريب ورقة مواصفات كاملة لهذا الهاتف، إذ يقال إن الهاتف سيدعم اتصال 4G فقط لأنه يعمل على شرائح Unisoc T612. وهو سيحتوي أيضًا على شاشة IPS LCD كبيرة بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

يذكر التقرير ايضًا خيار ذاكرة واحدًا فقط وهو 4 جيجابايت/64 جيجابايت ولكن يمكن أن يكون هناك المزيد. كما يتم توفير دعم لبطاقات microSD تصل سعتها إلى 2 تيرابايت.

انا بالنسبة للكاميرا، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مع كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل ومستشعر بدقة 5 ميجابيكسل. علاوةً على ذلك، سيوفر الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير والتي ستدعم ما يصل إلى 33 واط من الشحن السريع.

سيعمل الجهاز بنظام Android 13 وإصدار Realme UI T. وستكون الألوان المتاحة للهاتف هي الأخضر والأسود.

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