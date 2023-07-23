تكنولوجيا: يمكن الآن تمكين النسخ المتطابق لشاشة سامسونج على أجهزة Chromecast و Android TV

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم هواتف سامسونج النسخ المتطابق للشاشة والبث إلى الأجهزة الأخرى تمامًا مثل جميع هواتف أندرويد ولكن بدعم محدود. فيمكنك فقط إرسال شاشة هاتفك إلى أجهزة التلفاز الذكية عبر Miracast باستخدام ميزة Smart View.

وعلى سبيل المثال، تقوم أجهزة تلفاز Samsung و LG بدعم Miracast. ومع ذلك، لن تتمكن أجهزة مثل Chromecast أو أجهزة Android TV الأخرى من عرض شاشة سامسونج الخاصة بك.

والآن، اكتشف المصدر Android Police طريقة معقدة للغاية لتمكين بث الشاشة على جميع الأجهزة. وقد أكدوا أنه يعمل على أجهزة One UI 5.1، ولكن قد يكون متاحًا للأجهزة القديمة أيضًا. وللقيام بذلك، قم بفتح Smart View وانقر على أيقونة ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية اليمنى، ثم انقر على الإعدادات وادخل إلى قائمة حول Smart View. انقر 10 مرات على Smart View وعندما يُطلب منك كلمة مرور، أدخل # 00rtsp00.

سيتم فتح قائمة خيارات المطور حيث تحتاج إلى تمكين Google Cast. وبمجرد العودة إلى قائمة Smart View، سترى أجهزة تلفاز غير MIracast و Chromecast متاحة للنسخ المتطابق للشاشة.

وستكون نفس الخطوات مطلوبة لتمكين ميزة Start SecondScreen التي تسمح لك بتوسيع بيئة سطح المكتب الخاصة بجهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 أو 11.

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