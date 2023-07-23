تكنولوجيا: جوجل تطرح تطبيق بث أندرويد على أجهزة Chromebook بعد الإصدار التجريبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تعد بحاجة إلى تجربة إصدار تجريبي لبث تطبيقات اندرويد على جهاز Chromebook. فقد أصدرت جوجل تحديث Chrome OS M115 الذي يجعل بث تطبيقات أندرويد متاحًا للعديد من الأشخاص.

إذا قمت بتمكين Phone Hub، فيمكنك تشغيل تطبيق أندرويد مباشرة من جهازك المحمول بدلاً من تثبيته على الكمبيوتر. ويتيح لك التحديث الرد على رسالة أو التحقق من توصيل الغداء الخاص بك دون تشتيت الانتباه من الوصول إلى هاتفك.

لا تزال الميزة مقتصرة على عدد قليل من الهواتف التي تدعم Android 13 من جوجل وشاومي. فمع جوجل، ستحتاج إلى هاتف Pixel 4a أو أحدث. وفي الوقت نفسه، يحتاج مستخدمي شاومي إلى 12T على الأقل.

ويجب أن يكون كل من جهاز Chromebook والهاتف على نفس شبكة WiFi وبالقرب من بعضهما فعليًا. قد لا تدعم بعض الشبكات هذه الميزة، ولكن يمكنك استخدام ميزة التوصيل الفوري لنظام التشغيل Chrome لإنشاء رابط إذا لزم الأمر.

كما تتيح لك ترقية M115 أيضًا توقيع مستندات PDF وحفظ التوقيعات لاستخدامها لاحقًا. وأعادت جوجل أيضًا تصميم تطبيق Shortcut الموجه نحو لوحة المفاتيح بواجهة جديدة وبحث أسهل داخل التطبيق.

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