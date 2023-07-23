شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية توثيق حسابك على انستجرام فى دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح انستجرام ميزة توثيق الحساب من خلال التطبيق نفسه في خلال دقائق بعد التحديث الأخير، عندما تقوم بتوثيق حسابك ستكون هنالك عدة فوائد، وأهم فائدة من التوثيق هو أن يكون حسابك محمي ضد الابلاغات (أي أنه لا يتعطل) لكن يجب ان يكون حسابك فعلاً ل ايخالف معايير الانستجرام، أيضاً تؤكد علامة التوثيق للمتابعين الجدد أو القدماء أن حساب هذا هو الأصلي.



كيفية توثيق حسابك علي انستجرام: كيفية توثيق حسابك علي انستجرام: 1- الضغط على صورة الحساب الشخصي Profile Picture.

2- الدخول إلى الإعدادات Settings.

3- الدخول إلى الحساب Account.

4- طلب التحقق (Request Verification).

5- املأ النموذج المطلوب بالبيانات الشحصية.

6- رفع صورة عن الهوية او جواز السفر Passport ثم الإرسال.

بعد مراجعة طلبك، سيتم إخطارك ما إذا تم قبول طلبك أو رفضه، إذ لا يوجد جدول زمني محدد لطول المدة التي تستغرقها العملية.