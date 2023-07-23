تكنولوجيا: هاتف Redmi 12 5G الهندي يظهر على قاعدة بيانات Geekbench مع معالج Snapdragon 4 Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ظهوره العالمي في وقت سابق من هذا الشهر، تستعد Redmi لإطلاق هاتف Redmi 12 في الهند في اليوم الأول من شهر أغسطس.وسيكون هاتف ذكي من الجيل الرابع مدعومًا بمعالج MediaTek Helio G88.

والآن، كشف تسريب جديد أيضًا أنه سيتم إطلاق إصدار 5G من Redmi 12 قريبًا في السوق العالمية. والآن، ظهر Redmi 12 5G على منصة Geekbench ليتم الكشف عن بعض مواصفاته الرئيسية.

ووفقًا للقائمة، يظهر الجهاز برقم طراز 23076RN4BI ويتميز بمعالج ثماني النواة بتردد 2.2 جيجاهرتز إلى جانب وحدة معالجة الرسومات Adreno 613. من المحتمل أن يكون المعالج هو Snapdragon 4 Gen 2 5G.

تؤكد القائمة أيضًا أن الهاتف الذكي يحتوي على ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت ويعمل بنظام Android 13. ومن حيث الأداء، لقد حقق الهاتف درجة أحادية النواة تبلغ 916 ودرجة متعددة النواة تبلغ 2106.

لا تكشف القائمة عن أي معلومات أخرى، لكن من المتوقع ان يتم الكشف عن المزيد خلال الايام المقبلة.

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