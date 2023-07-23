تكنولوجيا: ظهور مواصفات هاتف Realme 11 4G قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق Realme هاتف Realme 11 4G قريبًا. فقد ظهرت المواصفات الرئيسية والجدول الزمني للإطلاق والصور الترويجية للهاتف على الإنترنت.

وتمت مشاركة المعلومات بواسطة المسرب أبهيشيك ياداف. وعلى ما يبدو، سيصل Realme 11 4G بشاشة AMOLED بحجم 6.4 بوصة مع فتحة مثقبة في الزاوية اليسرى العليا. وستوفر الشاشة دقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، وستكون مزودة بطبقة Corning Gorilla Glass 5.

سيحتوي Realme 11 4G على وحدة كاميرا دائرية بارزة من الجهة الخلفية، والتي تضم مستشعرًا أساسيًا بدقة 108 ميجابكسل وعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابكسل. هناك ايضًا كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ومن الداخل، سيتم تشغيل Realme 11 4G بواسطة معالج MediaTek Helio G88، مع ما يصل إلى 8 جيجابايت منالذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجابايت. وسيتم دعم الهاتف الذكي بوحدة بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

سيتم تقديم Realme 11 4G باللون الأسود والذهبي. ومن المحتمل أن يتم عرضه لأول مرة في فيتنام في 31 يوليو.

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