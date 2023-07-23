شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تفرض على موظفيها العودة إلى مكاتبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيُجبر بعض موظفي أمازون على الانتقال للوفاء بسياسة الشركة التي تتطلب ثلاثة أيام في الأسبوع من العمل داخل المكتب، وفقًا لمصادر تحدثت إلى بلومبرج، وسيشمل المتضررون الموظفين المعينين في وظائف بعيدة وأولئك الذين انتقلوا خلال أيام ذروة الوباء.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، سيتعين على الموظفين في أمازون عن بُعد تقديم تقرير إلى مكاتب "المحور الرئيسي"، بما في ذلك مقر الشركة في سياتل ونيويورك وسان فرانسيسكو وربما مواقع أخرى، ومع ذلك، سيتم اتخاذ القرارات بشأن من يتعين عليه الانتقال وأين يتم تحديده على أساس الإدارات، وبحسب ما ورد لم تحدد الشركة بعد عدد الموظفين الذين سيتعين عليهم العودة.

أخبر أحد ممثلي أمازون بلومبرج، أنه يلاحظ حدوث "المزيد من الطاقة والتعاون والاتصالات" منذ تنفيذ العمل داخل المكتب، والذي أعلنه الرئيس التنفيذي آندي جاسي في فبراير الماضى.

رأت بعض القوى العاملة في الشركة، أن السياسة تضيف وضعا سيئا، حيث وصلت في نفس الوقت تقريبًا مع تسريح العمال على نطاق واسع بدءًا من أواخر عام 2022 والذي أثر على حوالي 27000 موظف.

ونظم مئات العمال إضرابًا في مايو، احتجاجًا على سياسة العودة إلى المكتب وأوجه القصور المناخية للشركة.

قال متحدث باسم أمازون لـ Bloomberg: "نواصل البحث عن أفضل الطرق لجمع المزيد من الفرق معًا في نفس المواقع، وسنتواصل مباشرة مع الموظفين أثناء اتخاذنا القرارات التي تؤثر عليهم".