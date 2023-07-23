شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7a وiPhone 11 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين بمقر الشركة عن نسخة هاتف Google Pixel 7a، حيث يأتى بمعالج Tensor G2 وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكي وكاميرا خلفية عالية الدقة، وبسعر يبدأ من 499 دولارا، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 11 Pro Max للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى:

Google Pixel 7aالشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED. Google Pixel 7aالشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED. المعالج: Tensor G2 (5 nm). مساحات التخزين: 128GB. نظام التشغيل: Android 13. دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم. الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide). الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MP. البطارية: 4385 mAh.

هاتف iPhone 11 Pro Maxحجم الشاشة: 6.5 بوصة. هاتف iPhone 11 Pro Maxحجم الشاشة: 6.5 بوصة. دقة الشاشة: 2688 × 1242 بيكسل. نوع الشاشة:OLED . المعالج: Apple A13 Bionic. الرام: 4 جيجابايت. الذاكرة الداخلية: 64 جيجابايت. نظام التشغيل: ios 13. البطارية: 3969 mAh. الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها. الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.

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