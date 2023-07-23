شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسعى لإزالة "الطائر الأزرق" من تويتر.. ويفكر في طرح شعار جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيّر إيلون ماسك طريقة عمل تويتر وفي ما يمكن تسميته أكبر تحديث منذ استحواذه في أكتوبر، حيث قام الملياردير بتغيير الشعار واسم العلامة التجارية لموقع المدونات الصغيرة، وقال إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، وكتب على المنصة التي يملكها "سنودع قريبًا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور".



وستعرف العلامة التجارية باسم X ، وهو أمر تحدث عنه بعد فترة وجيزة من شرائه للشركة، كما سمى ماسك الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي تويتر باسم X Corp، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة X Holdings Corp ، المملوكة أيضًا لماسك.

وغرد لاحقًا قائلاً: "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا"، ونشر ماسك صورة داخلها حرف إكس وامض باللغة الإنجليزية، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل، ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق.

شعار "X" الجديد بعد حوالي ساعة ، نشر ماسك مقطعًا قصيرًا قد يكون الشعار الجديد لشركة التواصل الاجتماعي، وفي المقطع ، يتلاشى الطائر الأزرق الأيقوني بسرعة ويتحول إلى علامة "X" مشرقة ومتوهجة، وفي جلسة تويتر Spaces ، قال ماسك "نعم" عندما سئل عما إذا كان شعار تويتر سيتغير. وأضاف أنه "كان يجب أن يتم ذلك منذ وقت طويل".

وتم استبدال الطائر مؤقتًا بكلب Dogecoin Shiba Inu ، مما أدى إلى ارتفاع في القيمة السوقية لعملة meme، ويعكس التغيير في الشعار رؤية الملياردير لإنشاء "تطبيق فائق" مثل WeChat الصيني، وقال ماسك سابقًا إنه يريد أن يجعل تويتر منصة تمكن المستخدمين من إرسال الرسائل وإجراء المدفوعات والمزيد.