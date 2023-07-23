شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقيقية ولا ذكاء اصطناعى.. كيف يمكن التحقق من أصل الصور على الإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان التفريق بين ما إذا كانت الصورة التي تراها من صنع الذكاء الاصطناعي أم حقيقية مهمة صعبة منذ الأشهر القليلة الماضية، وفي الواقع، هناك احتمالات بأن الكثير منا قد خدع بالمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعى في الأشهر القليلة الماضية، ولكن يبدو أن أيام هذا الخداع قد تكون معدودة، ومن أجل ذلك، تعهد تحالف من عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة بوضع علامة مائية على المحتوى الذي تنتجه أدوات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد وافقت 7 شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة على ضمانات طوعية لتطوير التكنولوجيا، وتعهدت بإدارة مخاطر الأدوات الجديدة، حيث أعلنت الشركات السبع - Amazon وAnthropic وGoogle وInflection وMeta وMicrosoft وOpenAI - رسميًا التزامها بالمعايير الجديدة في مجالات السلامة والأمن والثقة في اجتماع مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض في 21 يوليو.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتسابق فيه الشركات للتغلب على بعضها البعض بإصدارات من الذكاء الاصطناعي تقدم طرقًا جديدة قوية لإنشاء نصوص وصور وموسيقى وفيديو دون تدخل بشري، لكن القفزات التكنولوجية أثارت مخاوف بشأن انتشار المعلومات المضللة والتحذيرات الرهيبة من "خطر الانقراض" مع تطور أجهزة الكمبيوتر التي تدرك نفسها بنفسها.



صور الذكاء الاصطناعي تحصل على علامة مائية صور الذكاء الاصطناعي تحصل على علامة مائية التزمت الشركات بتطوير آليات تقنية قوية للتأكد من أن المستخدمين يعرفون متى يتم إنشاء المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل نظام العلامات المائية. يمكّن هذا الإجراء الإبداع مع الذكاء الاصطناعي من الازدهار ولكنه يقلل من مخاطر الاحتيال والخداع، وستبحث هذه الشركات أيضًا في مخاطر مثل التحيز والتمييز وانتهاك الخصوصية، أما الالتزام الرئيسي الآخر هو الاستثمار في الأمن السيبراني وضمانات التهديدات الداخلية لحماية أوزان النماذج المسجلة الملكية وغير المنشورة.

وتعتبر أوزان النموذج هذه أهم جزء في نظام الذكاء الاصطناعي، وتتفق الشركات على أنه من الضروري إصدار أوزان النموذج فقط عندما يكون مقصودًا وعندما يتم أخذ المخاطر الأمنية في الاعتبار.