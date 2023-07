شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه My AI فى سناب شات وكيف يمكن استخدامه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في محادثة الدردشة، يمكن أن يجيب My AI على سؤال بسيط مُلِحّ، أو يقدّم المشورة بشأن هدية مثالية لأعزّ الأصدقاء إلى الأبد، أو يساعدك على التخطيط لرحلة تنزّه لقضاء عُطلة نهاية أسبوع طويلة، أو يقترح ما نطهوه على العشاء، My AI هو برنامج دردشة مباشر متاح حاليًا لمستخدمي سناب شات.

ومن الممكن أن تتضمّن ردود My AI محتوى متحيزًا أو غير صحيح أو ضارًا، نظرًا لأن My AI هي ميزة متطوّرة، يجب عليك التحقق بشكلٍ مستقل من الإجابات التي يقدّمها My AI قبل الاعتماد على أي نصيحة، ويجب ألّا تشارك أي معلومات سرية أو حساسة.

ويتم تشغيل My AI بواسطة تقنية ChatGPT من OpenAI، مع تحسينات أمان إضافية وعناصر تحكم لسناب شات، ويتم تخزين كل المحتوى المشترك مع My AI حتى تقوم بحذفه.

ويحذر سناب شات من My AI في إنشاء محتوى سياسي أو جنسي أو مزعج أو خداعي، ولا في إنشاء البريد العشوائي أو البرمجيات الخبيثة، ولا المحتوى الذي يروّج للعنف أو إيذاء النفس أو الاتجار بالبشر أو ذلك الذي ينتهك تعليمات التواصل الاجتماعي، ويجب أيضًا تجنب مشاركة المعلومات السرية أو الحساسة مع My AI.

وسيتم استخدام المحتوى الذي تمت مشاركته مع My AI، بما في ذلك موقعك إذا كنت قد شاركت ذلك مع سناب شات، بواسطة My AI لتقديم استجابات ذات صلة ومفيدة لطلباتك، بما في ذلك توصيات الأماكن القريبة، وقد تستخدم سناب أيضًا بياناتك لتحسين منتجات سناب وتخصيص تجربتك بما في ذلك الإعلانات.