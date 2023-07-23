شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتحكم فى إشعارات Threads على هاتف Android؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Threads منافسة Twitter من قبل Meta ، خلال الايام الماضية ، وقد نجحت منصة التدوين الصغيرة الجديدة بالفعل في تسجيل أكثر من 100 مليون اشتراك بعد إطلاقها من قبل الشركة الأم لـ Facebook.

يمكنك تسجيل الدخول إلى Threads باستخدام بيانات اعتماد Instagram الخاصة بك وسيقوم التطبيق بتنبيهك في كل مرة يتبعك فيها أحد جهات اتصالك على Instagram، أيضًا ، سيتم تنبيهك عندما تتلقى مشاركاتك على سلاسل الإعجابات والردود وإعادة النشر والإشارات، ويمكن أن تصبح هذه الإشعارات المستمرة متعبة - ولكن هناك عدة طرق لإدارتها لضمان تجربة أفضل على التطبيق الجديد.

يستخدم منافس Meta الجديد على Twitter نظام حساب Instagram ويمكنك الاحتفاظ باسم المستخدم والمتابعين وحالة التحقق على Thread، والوصول إليه من موقع سطح المكتب على Thread أو عن طريق تنزيل التطبيق على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي iOS و Android.

في الوقت الحالي، يرسل التطبيق 10 أنواع مختلفة من الإشعارات للإعجابات، والردود، والإشارات، وإعادة النشر، والاقتباسات، والموضوعات الأولى، والمتابعين الجدد، ومتابعة قبول الطلب، واقتراحات الحساب، وانضمام المستخدم المتابع مسبقًا إلى المواضيع.

كيفية إدارة إشعارات Threads على Android

يمكنك إزالة الإشعارات من سلاسل الرسائل التي ترسل إليك رسائل غير مرغوب فيها بعدد كبير جدًا من الرسائل أو لم تعد مفيدة بعد الآن باتباع الخطوات التالية على Android:

1- توجه إلى صفحة ملفك الشخصي على Threads واضغط على زر القائمة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على الإخطارات.

2- اضغط فوق إيقاف الكل مؤقتًا أو قم بإجراء تعديلات فردية في سلاسل الرسائل والردود أو المتابعة والمتابعين.

3- يمكنك الاختيار من بين خمسة خيارات - 15 دقيقة ، ساعة واحدة ، ساعتان ، 4 ساعات ، 8 ساعات لتجاهل الإشعارات.

4- ضمن سلاسل الرسائل والردود ، يمكنك الاختيار من بين ثلاثة خيارات: الجميع ، أو الأشخاص الذين تتابعهم ، أو قم بإيقاف تشغيله تمامًا.

ضمن المتابعة والمتابعون ، يمكنك إما إيقاف تشغيل كل إشعار فردي أو تشغيله.

تتيح لك سلاسل الرسائل حاليًا نشر ما يصل إلى 500 حرف على التطبيق مع الروابط والصور ومقاطع الفيديو، ويمكن أيضًا نشرها في قصة Instagram الخاصة بك، مثل Instagram، ويتيح التطبيق الجديد أيضًا تعيين الملف الشخصي على أنه "خاص"، ومن المتوقع أن تضيف المنصة الجديدة ميزات جديدة في الأيام المقبلة.