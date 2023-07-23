شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تشغيل الرسائل ذاتية الاختفاء فى مجموعة واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح واتساب ميزة إرسال رسائل قابلة للاختفاء في واتساب عن طريق تشغيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء، عند تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء، يمكن اختيار اختفاء الرسائل بعد 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 90 يومًا من وقت إرسالها، ما لم يتم الاحتفاظ بالرسائل.

ويمكنك تفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء للعديد من الدردشات الحالية، وستختفي الرسائل الجديدة التي سيتم إرسالها في الدردشة بعد المدة التي ستحددها، تُطبّق أحدث مدة حددتها على الرسائل الجديدة في الدردشة، وليس على الرسائل السابقة التي أرسلتها أو تلقيتها.

في الدردشة الجماعية، يمكن لأي مشارك في المجموعة تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء، ومع ذلك، يمكن لأي من مشرفي المجموعة تغيير إعدادات المجموعة بحيث لا يُسمح إلا للمشرفين فقط بتفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء.

كيفية تشغيل الرسائل ذاتية الاختفاء في مجموعة:

1- افتح دردشة جماعية في واتساب.

2- اضغط على اسم المجموعة.

3- اضغط على الرسائل ذاتية الاختفاء.

4- اضغط على متابعة إذا طُلب منك ذلك.

5- حدِّد المدة 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 90 يومًا.

6- حدد الدردشات التي تريد تفعيل الخاصية فيها.

ويمكنك أيضًا تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء عند إنشاء دردشة جماعية جديدة.