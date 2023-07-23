شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه الدائرة الحمراء الموجودة على شاشة هاتف iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقول Apple إنه في حالة ظهور دائرة حمراء صغيرة على شاشة هاتفك، فهذا يعني أنك تقوم بالتسجيل، وهي ميزة تمكن المستخدمين من مشاركة المحتوى من شاشاتهم إلى الآخرين.

لم يعرف بعض مستخدمى أبل عن هذا الأمر، حيث سأل أحدهم على وسائل التواصل الاجتماعى "منصة reddit"، ما الذي يعمل على هاتفي؟ لا اتعرف على هذه الدائرة الحمراء على شاشتى، فيما أوضح آخر "أنت تسجل الشاشة".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عندما يتلقى مستخدمو iPhone أجهزتهم لأول مرة، يتم منحهم 5 جيجابايت من مساحة التخزين المجانية تلقائيًا.

في كثير من الحالات، إذا نفد هذا، فسيبحث العملاء عن دفع رسوم إضافية شهريًا لزيادتها، حيث يوفر عملاق التكنولوجيا خططًا من 50 جيجابايت إلى 2 تيرابايت.

وقدمت Apple دليلًا تفصيليًا حول كيفية إيقاف التسجيلات قبل أن تشغل مساحة تخزين كبيرة وطريقة لحذفها.

إذا ظهر على شاشتك، فإن الخطوة الأولى هي الانتقال إلى الإعداد لإيقاف تشغيله.

بمجرد الوصول إلى هناك، يجب على المستخدمين الانتقال إلى مركز التحكم والضغط على زر التسجيل على شكل دائرة، ولإيقاف تشغيله، اضغط على زر الدائرة الحمراء وسيظهر باللون الأبيض.

كما أنه للتأكد من أن تسجيل الفيديو لا يشغل مساحة تخزين، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى تطبيق الصور الخاص بهم وحذف التسجيل بسهولة مثل أي فيديو أو صورة.

تم استخدام الميزة من جانب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدة طرق مختلفة، بما في ذلك تسجيل شاشاتهم لمشاركة القصص الإخبارية ومقاطع الفيديو المضحكة وفي بعض الحالات الرسائل النصية.