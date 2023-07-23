تكنولوجيا: الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق WhatsApp يجلب مجموعة جديدة من المميزات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Meta إصدار تجريبي جديد لتطبيق WhatsApp والذي تقدم من خلاله مجموعة من المميزات لتحسين تجربة المستخدم.

بدأت شركة Meta خلال الفترة الماضية في تطوير تطبيق الواتس اب ليتوافق مع رؤية جوجل في التصميم، ولقد قدمت الإصدارات السابقة للتطبيق على منصة الأندوريد وiOS مجموعة من التغييرات لتحسين واجهة التطبيق.

ويأتي الإصدار التجريبي 2.23.15.24 من التطبيق والذي يتوفر في برنامج Google Play التجريبي لتحسين واجهة المستخدم بملامح التصميم الجديدة في “Material Design 3”.

وتتضمن التغييرات المقدمة في واجهة التطبيق تصميم جديد لشريط التنقل في الجزء السفلي من الواجهة، وزر action عائم جديد، إلى جانب قوائم بتصميم دائري.

ولقد توفرت هذه التغييرات في البداية لعدد محدود من مستخدمي التطبيق، ويدعم الإصدار التجريبي التوسع بالتحسينات لتشكل مزيد من المستخدمين.

كما سيحظى المستخدمين بميزة قسم التنبيهات المستديرة، مع تصميم جديد للتبديل في التطبيق وذلك بهدف تحسين واجهة المستخدم، أيضاً يأتي الإصدار التجريبي بتصميم جديد لعلامة تبويب الدردشات، كما تظهر الرسائل الواردة بتصميم عائم.

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