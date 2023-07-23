تكنولوجيا: سوني تستعد لإطلاق هاتف Sony Xperia Flip القابل للطي بشاشة 4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التفاصيل التي جاءت من “Sumahodigest” في اليابان عن خطط سوني لإطلاق هاتف Sony Xperia Flip القابل للطي.

تستعد شركة سوني للمنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي بإصدار مميز بتصميم صدفي بعنوان “Xperia Flip”، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بججم شاشة 7 إنش، ودقة عرض 4K.

ولقد أوضحت تسريبات جديدة نشرت عبر @RGcloudS على منصة تويتر أن هاتف Xperia Flip يأتي بتصميم يحاكي إصدارات سامسونج من هاتف Galaxy Z Flip 5 المقرر إطلاقه بشكل رسمي خلال أيام.

كما أكد مصدر التسريبات أن الهاتف يأتي بدقة عرض 4K وأبعاد 21:9، ومن المتوقع أن تعود سوني بسلسلة Compact للأسواق من جديد مع إنطلاق هذا الإصدار.

وتشير التوقعات إلى أن مواصفات الشاشة في هاتف Xperia Flip لن تكون نقطة التسويق الوحيدة المقدمة من سوني في هذا الإصدار، حيث من المتوقع أن يتضمن الهاتف أفضل المواصفات في المعالج، والكاميرات مع برمجيات محسنة للهاتف.

أيضاً من المتوقع أن تضيف سوني بعض المميزات الخاصة بالألعاب التي تقدم من خلالها سوني خبرتها الخاصة بالألعاب.

يذكر أن سوني لم تكشف عن موعد محدد للإعلان الرسمي عن هاتف Xperia Flip القابل للطي، لذا نترقب مزيد التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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