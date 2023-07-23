تكنولوجيا: تطبيقChatGPT يتوفر لمستخدمي منصة الأندوريد قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد”Sam Altman” الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI على خطط الشركة لإطلاق تطبيق ChatGPT لمستخدمي أجهزة الأندوريد خلال الأسبوع المقبل.

أطلقت شركة OpenAI تطبيق روبوت الدردشة ChatGPT خلال الفترة الماضية على منصة iOS، وهو أحد أفضل تطبيقات الذكاء الإصطناعي المتوفرة على منصة iOS الآن، حيث سجل التطبيق أكثر من نصف مليون عملية تحميل حتى الآن.

ومن المقرر أن يتوفر قريباً في متجر جوجل بلاي تطبيق ChatGPT في الإصدار الرسمي المخصص لمنصة الأندوريد، على أن يتاح التطبيق للتسجيل المسبق قبل إنطلاقه بشكل رسمي.

أيضاً من المقرر أن يدعم توفر تطبيق ChatGPT الرسمي لمنصة الأندوريد مكافحة التطبيقات الزائفة لروبوت الدردشة الذكي، والتي تقدم محتوى إحتيالي يؤدي إلى تضرر الأجهزة.

يذكر أن تطبيق ChatGPT قد يأتي ببعض القيود الأقليمية على غرار الإصدار الخاص بمنصة iOS، ومن المقرر أن يتوفر في البداية للمستخدمين في سوق الولايات المتحدة.

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