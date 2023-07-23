شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية إعداد المصادقة الثنائية فى Twitter والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Twitter منذ فترة أنه سيتوقف عن دعم المصادقة الثنائية القائمة على الرسائل القصيرة (2FA) للمستخدمين غير المشتركين في Twitter Blue، هذا يعني أن العديد من المستخدمين الذين يعتمدون على تلقي رموز SMS لحماية حساباتهم سيضطرون إلى الاشتراك في Twitter Blue، بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في الاشتراك، سيستمر Twitter في دعم طرق 2FA البديلة دون أي تكلفة إضافية.

بينما أوضح موقع Twitter أن سبب إيقاف الوصول المجاني إلى 2FA المستند إلى الرسائل القصيرة يرجع إلى إساءة استخدام آلية رقم الهاتف من قبل "جهات فاعلة سيئة" ، فإن منشور خدمة المدونات الصغيرة يقول أيضًا أن الوصول إلى 2FA المستند إلى الرسائل القصيرة لمشتركي Twitter Blue "قد يختلف حسب البلد وشركة الاتصالات".

كيفية تمكين المصادقة الثنائية المستندة إلى التطبيق باستخدام تطبيقات الطرف الثالث:

1- افتح الإعدادات على موقع Twitter على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2- اضغط فوق الأمان والوصول إلى الحساب> الأمان> المصادقة الثنائية.

3- قم بتعطيل خيار الرسائل النصية ، إذا تم تمكينه على حسابك.

4- حدد تطبيق المصادقة> البدء.

5- افتح تطبيق المصادقة الذي قمت بتنزيله، وافحص رمز الاستجابة السريعة المعروض على موقع Twitter على الويب.

6- أدخل الرمز الرقمي المكون من ستة أرقام المعروض في تطبيق المصادقة الخاص بك لتأكيد عملية الإعداد.