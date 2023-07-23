شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح نسخة محدودة من بلايستيشن 5 بثيم "سبايدر مان".. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Sony عن طرح إصدار محدود جديد لجهاز PlayStation 5 استنادًا إلى Marvel's Spider-Man 2 القادم ، والذي سيصدر في سبتمبر، قبل شهر من إصدار اللعبة في 20 أكتوبر.

وتتضمن الحزمة وحدة تحكم رقمية لـ PlayStation 5 وأغطية وحدة تحكم مخصصة ووحدة تحكم DualSense مطابقة تم الكشف عنها أيضًا بعد فترة وجيزة من إصدار مقطع دعائي جديد لقصة Marvel's Spider-Man 2، ووفقًا لمنشور على مدونة PlayStation، تشتمل الحزمة على غطاء وحدة تحكم PS5 مصمم خصيصًا يضم الرمز Symbiote وأيقونة العنكبوت الأبيض، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين وحدة تحكم لاسلكية DualSense مطابقة في الحزمة، مع تصميم symbiote يتسلل عبر وحدة التحكم بأكملها.

وإذا كنت تمتلك بالفعل وحدة تحكم PS5 ، فيمكنك شراء أغطية وحدة التحكم بالإصدار الرقمي المحدود من إصدار PS5 من Marvel's Spider-Man 2 ووحدة التحكم اللاسلكية DualSense بشكل منفصل، وستبدأ الطلبات المسبقة للحزمة، بالإضافة إلى الأغطية المخصصة وDualSense (التي يمكن شراؤها بشكل منفصل)، في 28 يوليو وسيتم شحنها في 1 سبتمبر، تأتي الحزمة مع قسيمة للحصول على نسخة رقمية من اللعبة عند إطلاقها في 20 أكتوبر.

وإذا طلبت الحزمة مسبقًا ، والتي تأتي مع نسخة رقمية من الإصدار القياسي للعبة ، فستحصل على مكافآت الطلب المسبق نفسها التي يحصل عليها أولئك الذين طلبوا اللعبة مسبقًا بشكل فردي، وتشمل هذه المكافآت الوصول المبكر إلى بدلة Arachknight لـ Peter ، والتي تحتوي على ثلاثة خيارات مختلفة للألوان، والوصول المبكر إلى بدلة Shadow Spider لـ Miles ، والتي تحتوي أيضًا على ثلاثة خيارات للألوان ، والوصول المبكر إلى أداة Web Grabber ، وثلاث نقاط مهارة.