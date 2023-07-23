شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث Google Workspace يسهل إضافة النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن تحديث جديد تحسين إمكانية الوصول لإضافة نص بديل إلى صورة في مشروع Google Workspace، حيث إنه حتى وقت قريب، كانت إضافة نص بديل إلى الصور مخفية خلف قائمة الضغط بزر الماوس الأيمن.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، سيظهر الخيار في الشريط الجانبي "خيارات الصورة"، ويأتي الخيار الآن مع شرح للميزة، يخبر المستخدمين بالغرض من النص البديل.

يُستخدم النص البديل في الوسائط وما بعدها لوصف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في رؤية ما تعرضه الصورة، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى المعلومات السياقية المهمة.

ولكن عندما يكون النص البديل متاحًا في البرنامج، فإنه لا يتم شرحه في بعض الأحيان، وعندما يضيف الأشخاص الذين يمكنهم رؤية الشاشة وقراءتها بوضوح الصور إلى مستنداتهم، فقد لا يفكرون ف إضافة نص بديل، لذا فإن جعله مرئيًا بشكل أكبر يمكن أن يساعد في ذلك.

قد لا تكون لديك الميزة حتى الآن في حساب Google Workspace الشخصي الخاص بك، حيث تقول Google إن الأمر لن يستغرق "أكثر من 15 يوم عمل" لإطلاقها لعملاء Workspace.