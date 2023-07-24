تكنولوجيا: تفاصيل سعة التخزين والألوان المميزة لهاتفي Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Flip 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث سامسونج خلال أيام للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Flip 5 القابلة للطي، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل الألوان المقدمة من سامسونج لهذه الإصدارات، إلى جانب إختيارات سعة التخزين.

ينطلق هاتف Galaxy Z Fold 5 قريباً بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل اللون الأسود، والكريمي، وأيضاً اللون الأزرق الثلجي.

أيضاً أكد مصدر التسريبات على أن هذا الإصدار يتوفر بثلاثة إختيارات في السعة التخزينية تشمل سعة 256 أو 512 جيجا بايت أو سعة 1 تيرابايت.

من جانب أخر تقدم سامسونج هاتف Galaxy Z Flip 5 بألوان الجرافيت، والكريمي وأيضاً لون اللافندر، والأخضر، على أن يتوفر الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو 256 جيجا بايت.

كما يؤكد مصدر التسريبات على أن هواتف Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Flip 5 ستتوفر أيضاً بإختيارات حصرية في الألوان التي تتوفر عبر متجر سامسونج على شبكة الإنترنت فقط.

وتشير التوقعات إلى أن الجيل الجديد من هواتف سامسونج القابلة للطي تتوفر للشحن بدءاً من 12 و18 من أغسطس، أو قد تؤجل سامسونج شحن الهواتف إلى 22 من أغسطس.

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