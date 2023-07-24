شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد قرار جوجل بحذف الحسابات غير النشطة.. كيف تتأكد ما إذا كان حسابك نشطًا أم لا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل بتحديث سياسة الحسابات غير النشط ووفقًا للسياسة الجديدة ، ستقوم بحذف حسابات المستخدمين التي كانت غير نشطة لمدة عامين أو أكثر، وإذا لم تكن على علم، فوفقًا للسياسة، تحتفظ جوجل بالحق في حذف الحساب إذا لم ير الحساب أي إجراء من طرف المستخدم خلال عامين، وأيضًا ستحذف جوجل البيانات المخزنة في الحساب كجزء من هذه السياسة.

وإذا كان لديك حساب جوجل لم تستخدمه لفترة طويلة ، فإليك ما يمكنك فعله لمنع جوجل من حذفه.

كيف تعتبر جوجل حسابًا غير نشطبعبارة بسيطة ، تعتبر جوجل الحساب نشطًا إذا كان هناك بعض النشاط في الحساب، و تحدد جوجل النشاط في هذه المعلمات:

- قراءة أو إرسال بريد إلكتروني

- استخدام جوجل Drive

- مشاهدة فيديو يوتيوب

- مشاركة الصورة

- تنزيل التطبيق

- استخدام بحث جوجل

- استخدام تسجيل الدخول مع جوجل لتسجيل الدخول إلى تطبيق أو خدمة تابعة لجهة خارجية.

الشيء المهم هو أن نشاط حساب جوجل يتم تحديده من خلال الإجراء في الحساب وليس الجهاز، حيث يمكن للمستخدمين اختيار اتخاذ إجراء متعلق بحساب جوجل باستخدام أي جهاز تم تسجيل دخولهم عليه، ويمكن أن يكون الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول أو الويب ، وما إلى ذلك، وإذا لم تسجل جوجل مثل هذه الإجراءات ، فإنها تعتبرها غير نشطة.

كيف تحافظ على نشاطها - ليس بعبارات كثيرة - تحتاج إلى استخدام حساب جوجل - لمنعه من أن يصبح غير نشط في كتاب جوجل. لهذا ، يمكنك القيام بأي من الأنشطة المذكورة أعلاه.

- اربط حسابك في جوجل بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك ، حتى لو كان حسابًا ثانويًا وأرسل أو اقرأ بريدًا إلكترونيًا مستلمًا مرة واحدة على الأقل لمدة عامين.



- استخدم الحساب لمشاهدة مقاطع الفيديو على YouTube.



- شارك صورة باستخدام الحساب

- قم بتنزيل تطبيق من متجر Play.

- يمكنك حتى ربط هذا الحساب لتخزين الملفات في جوجل Drive.

- استخدم بحث جوجل بعد تسجيل الدخول إلى الحساب

هذه بعض الإجراءات الشائعة التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على حسابك في جوجل نشطًا. ولكن ، هناك المزيد من الطرق التي يمكنك استخدامها لإعلام جوجل بأن حسابك نشط.





حالة الاستثناءهناك سيناريوهات معينة تعتبر فيها جوجل الحساب نشطًا حتى لو لم يتم استخدامه خلال عامين.

تم استخدام الحساب لإجراء عملية شراء لمنتج أو تطبيق أو خدمة أو اشتراك من جوجل (جاري)

يحتوي الحساب على بطاقة هدايا برصيد نقدي

الحساب مرتبط بتطبيق منشور أو لعبة مع اشتراكات نشطة ومعاملات مالية مرتبطة بها.

يدير الحساب حسابًا نشطًا للقاصر باستخدام Family Link

تم استخدام الحساب لشراء الكتب والأفلام وما إلى ذلك