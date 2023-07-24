شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية استرداد الملفات المحذوفة من جوجل درايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم Google Drive بتخزين المحتوى الخاص بك وتنظيمه للوصول إليه في أي وقت، إذا قام مستخدم بحذف أي ملف من Google Drive عن طريق الخطأ، فهناك طرق لاستعادته من مجلد المهملات.

سيبقى الملف في مجلد المهملات لمدة 30 يومًا قبل حذفه تلقائيًا، إذا قمت بإزالة ملف مشترك من Google Drive، يمكن للآخرين مشاهدته حتى تحذف الملف نهائيًا، وبمجرد خروج الملف من المهملات، لا توجد طريقة لاستعادته مرة أخرى.

بالنسبة لأولئك غير المدركين، تقدم Google 15 غيغابايت من السعة التخزينية مجانًا في السحابة، وبعد ذلك يحتاج المستخدمون إلى شراء سعة تخزين مدفوعة من خلال خطط Google One، وتوفر الخطة الأساسية مساحة تخزين سحابية تبلغ 100 جيجابايت، هناك أيضًا خطة قياسية توفر مساحة تخزين تبلغ 200 جيجابايت وخطة Premium توفر مساحة تخزين سحابية تبلغ 2 تيرابايت .

كيفية استعادة الملفات المحذوفة من Google Drive

يمكن للمستخدمين استعادة الملفات على Google Drive باستخدام هاتف Android أو iPhone أو iPad أو متصفح سطح المكتب،

1- انتقل إلى تطبيق Google Drive على الهاتف المحمول ، وانقر فوق سلة المهملات.

على متصفح الكمبيوتر ، انتقل إلى drivegoogle.

2- يمكنك فرز الملفات المحذوفة حسب تاريخ المهملات للعثور على الملفات الأقدم أو الأحدث في المهملات.

3- اضغط فوق أيقونة النقاط الثلاث أسفل الملف الذي تريد استرداده أو انقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف الذي ترغب في استعادته.

4- اضغط فوق استعادة.

5- يجب استعادة ملفك في نفس المكان الذي تمت إزالته منه.