شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشارك موقعك ووقت الوصول المتوقع عبر Google Maps؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تقابل شخصًا ما في حديقة أو مكان ما غير مألوف، فهناك ميزة يمكنك الاستفادة منها عبر Google Maps لمشاركة موقعك ووقت الوصول المتوقع، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:

اضغط على الرمز الأزرق الصغير على الخريطة الذي يظهر موقعك، ثم تحديد "مشاركة موقعك".

ستحصل بعد ذلك على خيار لمشاركتها مباشرة مع جهات الاتصال أو مشاركتها مع التطبيقات.

يمكنك اختيار ضبط مؤقت أو ترك الموقع المشترك قيد التشغيل حتى تقوم بإيقاف تشغيله.

إذا كنت تتنقل في مكان ما، فيمكنك أيضًا مشاركة الوقت المقدر للوصول ومكانك:

اضغط على الجزء الذي يظهر على الشاشة لإظهار المدة حتى وصولك، ثم تحديد "مشاركة تقدم الرحلة".