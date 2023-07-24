شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات بسيطة تمكنك من تتبع أطفالك على مدار الساعة عبر تطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك معرفة مكان وجود أطفالك على مدار 24 ساعة في اليوم مع القليل من المساعدة من خدمة Family Link من Google.

إذا كنت تستخدم تطبيق Family Link، ستحتاج إلى تثبيته على كل من هاتف طفلك وهاتفك وستحتاج أيضًا إلى امتلاك حسابات Google، ثم يمكنك معرفة مكان أطفالك على خرائط جوجل حيث يظهرون كنقطة رمادية اللون.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعمل هذا الأمر في كلا من Android و iPhone.

يمكنك لتنشيطه:

- افتح تطبيق Family Link، واضغط على الموقع و"إعداد الموقع".

- افتح تطبيق Family Link، اضغط فوق الموقع، وفي الجزء العلوي الأيسر، اضغط فوق المزيد ثم إعدادات الموقع.

- حدد الخيار "رؤية موقع طفلك وتشغيله"، سيظهر طفلك الآن كنقطة رمادية اللون في خرائط جوجل.