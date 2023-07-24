شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تخطط لإرسال سمك الزرد إلى محطتها الفضائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط الصين لإرسال أسماك الزرد إلى محطتها الفضائية في المستقبل، حيث إنه سيتم إرسال أنواع الأسماك الصغيرة إلى مدار في محطة الفضاء الصينية Tiangong كجزء من البحث في التفاعل بين الأسماك والكائنات الحية الدقيقة في نظام بيئي مغلق صغير.

وفقًا لما ذكره موقع "Space"، قال تشانج وي، مساعد القائد العام لنظام تطبيقات الفضاء الهندسي المأهول في الصين، لوسائل الإعلام الصينية، عن الخطة خلال ندوة استقطاب مشروع العلوم والتطبيقات لمحطة الفضاء في بكين، ولم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات المتعلقة بالجدول الزمني للتجربة وأجهزتها المائية.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال الأسماك إلى الفضاء، حيث تم إرسال الموئل المائي التابع لوكالة ناسا، أو AQH، المصمم لدراسة كيفية تأثير الجاذبية الصغرى على الحياة البحرية، إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2012، وقد استضافت مدرسة صغيرة من أسماك المياه العذبة التي تعيش في اليابان.

وتم إرسال الزرد في وقت سابق إلى محطة الفضاء ساليوت 5 التابعة للاتحاد السوفيتي في عام 1976 على متن مهمة سويوز 21.

وجد رواد الفضاء السوفييت الذين أجروا تجارب على الأسماك أن الزرد يبدو أنه يعدل بعض سلوكياتهم استجابةً للعيش في الجاذبية الصغرى.

يعود إرسال الحيوانات إلى الفضاء في هذه الأثناء إلى عام 1947، قبل أن تأخذ كلب الفضاء السوفيتي لايكا رحلتها الأكثر شهرة على سبوتنيك 2 في عام 1957، التى ارتفعت درجة حرارتها بشكل مأساوي وتوفيت بعد ساعات من رحلتها.