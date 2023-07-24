شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزات لخرائط جوجل لم تعرفها تحول هاتفك إلى أداة واقع معزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق خرائط جوجل لأول مرة في عام 2005 لسطح المكتب فقط، ويستخدمها الآن أكثر من مليار شخص كل شهر، كما تم تنزيل التطبيق 24.7 مليون مرة في عام 2022 في الولايات المتحدة وحدها، مما يجعله أكثر تطبيقات التنقل شيوعًا.

تشمل هذه الخرائط بعض الميزات التي تتعدى إرشادك إلى رحلتك بل أيضا يمكن أن تضيف وجهات إضافية لرحلتك وتنشط ميزة التنقل داخل المباني، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:

التنقل داخل المبانىتتيح لك العديد من المباني الكبيرة مثل المطارات ومراكز التسوق التنقل داخلها: فقط اضغط على الموقع، ثم مرر إلى الدليل.

يمكنك أيضًا الحصول على مناظر للواقع المعزز في العديد من مراكز التسوق في الولايات المتحدة بما في ذلك في سياتل ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسان خوسيه.

اضف وجهات إضافية لرحلتكإذا كنت في رحلة بالسيارة، فيمكنك إضافة وجهات متعددة من البداية، بدلاً من القيام بسلسلة من الرحلات الأصغر.

في خرائط Google، اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا بعد إدخال نقطة البداية ونقطة النهاية في التنقل.



يوفر هذا خيار "إضافة محطة".